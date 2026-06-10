Intégrer un projecteur à ultra-courte focale dans un salon peut vite devenir complexe sans un mobilier adapté. Un meuble TV conçu spécifiquement pour ce type d’installation permet de protéger l’équipement de la poussière, de maintenir un alignement optimal et de dissimuler efficacement les câbles. Résultat : une installation plus propre, plus esthétique et parfaitement intégrée à votre espace de vie. C'est le cas de ce bundle 3-en-1, qui comprend un écran motorisé à montée par le sol, un meuble TV et le Hisense L9Q.