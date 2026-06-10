À l’approche de la Coupe du Monde 2026, nombreux sont ceux qui envisagent de faire évoluer leur installation dans le salon. Si les téléviseurs XXL continuent de séduire, les projecteurs ultra-courte focale offrent aujourd’hui une alternative particulièrement spectaculaire. Écran immense, immersion renforcée, installation soignée et discrète… De quoi transformer chaque match (et chaque contenu vidéo) en véritable événement en famille et/ou entre amis.
En 2026, les solutions home cinéma modernes permettent désormais de profiter d’images de 100« , voire 120 », sans avoir pour cela à sacrifier son intérieur pour en faire une salle de projection professionnelle. C’est précisément le terrain de jeu de Nothing Projector, spécialiste des solutions home cinéma premium autour des projecteurs ultra-courte focale, des écrans ALR (à rejet de lumière ambiante), ainsi que du mobilier dédié.
Un meuble TV pensé pour les projecteurs UST
Intégrer un projecteur à ultra-courte focale dans un salon peut vite devenir complexe sans un mobilier adapté. Un meuble TV conçu spécifiquement pour ce type d’installation permet de protéger l’équipement de la poussière, de maintenir un alignement optimal et de dissimuler efficacement les câbles. Résultat : une installation plus propre, plus esthétique et parfaitement intégrée à votre espace de vie. C'est le cas de ce bundle 3-en-1, qui comprend un écran motorisé à montée par le sol, un meuble TV et le Hisense L9Q.
La Coupe du Monde, toujours prétexte N°1 pour revoir son installation home-cinéma
Pour suivre une Coupe du Monde, la taille de l’image joue évidemment un rôle central. Un but décisif à la 89e minute ou une séance de tirs au but n’ont pas la même saveur sur une image de 100” de diagonale (soit pas moins de 2,54m).
Outre l’immersion, les projecteurs UST (pour Ultra Short Throw) présentent un autre avantage majeur, celui de pouvoir projeter une immense image tout en étant installés à seulement quelques centimètres du mur ou de l’écran. Pas besoin de tirer des câbles à travers toute la pièce donc, ni même de suspendre le projecteur au plafond.
Associés à un écran ALR (pour Ambiant Light Rejecting) de qualité, ils offrent également une excellente lisibilité dans les salons lumineux, un point pour le moins essentiel pour les programmes diffusés en journée. Pour de nombreux curieux, l’un des freins au home cinéma reste souvent l’installation, et c’est justement ce que cherche à simplifier Nothing Projector avec ses packs « clés en main ».
Vos prochaines soirées matchs/ciné, plutôt en 100 ou en 120" ?
Le bundle actuellement mis en avant par la marque associe le Hisense L9Q, un projecteur laser UST 4K reconnu pour ses performances, à un écran motorisé Black Series ALR de 100 pouces, sans oublier quatre paires de lunettes 3D d'une valeur de 120 € offertes. Le pack bénéficie actuellement d'un tarif promotionnel incluant l'écran à -30%, contre son prix habituel.
Au-delà de l’aspect esthétique, le meuble Shore apporte une intégration particulièrement soignée avec une gestion des câbles pensée pour conserver un espace joliment épuré. Et bonne nouvelle pour ceux qui possèdent déjà un projecteur UST, puisque les meubles Shore ont été pensés pour fonctionner avec la grande majorité des références du marché.
Outre Formovie, des modèles signés Hisense, Samsung, AWOL Vision, Optoma, Philips, WEMAX, Shore ou encore LG figurent parmi les appareils compatibles, facilitant ainsi l’intégration dans un salon, sans avoir pour cela à effectuer le moindre compromis sur l’esthétique.
Et pour ceux qui souhaitent voir la vie en (encore) plus grand, Nothing Projector propose également un pack Formovie Theater Premium + Black Series Motorized ALR Screen + Flat Pack Laser TV Cabinet 120” (permettant d’afficher une image jusqu’à 120” de diagonale donc), avec un prix ramené à 5 664 €, contre 6 294 € habituellement.
Les offres à retrouver chez Nothing Projector :
- Le Flat Pack Cabinet 100 pouces à 1 999 €
- Le Flat Pack Cabinet 120 pouces à 2 488 €
- Le bundle Formovie Theater Premium (120 pouces) + écran motorisé + meuble projecteur à 5664,60 € au lieu de 6 294 €
- Le bundle Formovie Theater Premium (100 pouces) + écran motorisé + meuble projecteur + lunettes 3D offertes à 7 284,60 € au lieu de 8 094 €
- Le bundle Shore Wood Grain (100 pouces) + écran motorisé à 4 4850 € au lieu de 4 985 €
- Le bundle Shore Wood Grain (120 pouces) + écran motorisé à 5232,60 € au lieu de 5 814 €