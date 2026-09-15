Sur le terrain, Deloitte jouera son rôle, qui consistera à aider les banques et assureurs à identifier les chantiers prioritaires et à chiffrer ce que ça va leur rapporter (ce qu'on appelle un « business case »). Docaposte, s'occupe elle de la partie technique, avec des outils déjà certifiés et conformes à la réglementation européenne : identité numérique, signature électronique, envoi de courrier recommandé en ligne et archivage sécurisé. Les deux partenaires se donnent désormais 90 jours pour repérer les parcours clients les plus exposés à la fraude et lancer des premiers tests, sans oublier de prévoir des alternatives pour les clients moins à l'aise avec le numérique. La promesse, c'est moins de fraude, moins de litiges, une expérience client plus fluide, et une preuve numérique qui devient un vrai atout pour l'entreprise plutôt qu'une simple paperasse administrative.