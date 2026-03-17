Le responsable cyberdéfense de la CBA a détaillé l'ampleur du problème. Il y a six ans, la banque ingérait 80 millions de signaux de menace par semaine. Ce chiffre atteint désormais 400 milliards. L'IA est en partie responsable de cette explosion : les attaquants réutilisent le même code malveillant, parfois généré par des outils d'IA, en changeant simplement l'appât visuel.

Face à ce déluge, la banque a jugé que ses fournisseurs de sécurité ne pouvaient pas suivre. Elle a donc développé un premier agent IA. Celui-ci ingère les recherches sur les menaces émergentes, les croise avec les données internes et évalue le risque pour un parc hétérogène : systèmes historiques, cloud et SaaS. Résultat concret : une analyse qui prenait deux jours s'effectue désormais en 30 minutes. Un second agent traque les indicateurs de compromission et produit des rapports automatisés, libérant les analystes des tâches répétitives.