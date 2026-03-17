Quand les éditeurs de cybersécurité ne suivent plus le rythme, une banque décide de construire elle-même l'agent IA qui protège ses clients. Les chiffres donnent le vertige.
Les attaques bancaires générées par IA explosent en volume et en sophistication. La Commonwealth Bank of Australia a présenté un dispositif inédit au sommet Gartner de Sydney. La banque a construit elle-même ses agents IA de cyberdéfense. En France, où les arnaques par téléphone et le spoofing font régulièrement condamner les établissements, le cas australien résonne fort.
De 80 millions à 400 milliards de signaux : la marée que les outils classiques ne contiennent plus
Le responsable cyberdéfense de la CBA a détaillé l'ampleur du problème. Il y a six ans, la banque ingérait 80 millions de signaux de menace par semaine. Ce chiffre atteint désormais 400 milliards. L'IA est en partie responsable de cette explosion : les attaquants réutilisent le même code malveillant, parfois généré par des outils d'IA, en changeant simplement l'appât visuel.
Face à ce déluge, la banque a jugé que ses fournisseurs de sécurité ne pouvaient pas suivre. Elle a donc développé un premier agent IA. Celui-ci ingère les recherches sur les menaces émergentes, les croise avec les données internes et évalue le risque pour un parc hétérogène : systèmes historiques, cloud et SaaS. Résultat concret : une analyse qui prenait deux jours s'effectue désormais en 30 minutes. Un second agent traque les indicateurs de compromission et produit des rapports automatisés, libérant les analystes des tâches répétitives.
Pourquoi les banques françaises devraient regarder de très près
La CBA n'a pas simplement branché un modèle de langage sur ses alertes. Son équipe cyber a dû collaborer étroitement avec des data scientists internes. La première tentative a échoué. Ce n'est qu'en intégrant les analystes de terrain au processus de conception qu'un outil fonctionnel a émergé. Un constat qui confirme une leçon souvent ignorée : l'IA ne remplace pas l'expertise métier, elle l'accélère.
Le volet « red team » a aussi révélé un écueil technique majeur. Les rapports d'audit générés par IA manquent de déterminisme : un même test peut produire des conclusions différentes. La banque a dû injecter des points de contrôle fixes dans un flux par nature imprévisible. Tout déploiement d'IA agentique en entreprise devra affronter le même défi.
En France, la question se pose avec d'autant plus d'acuité que la justice condamne régulièrement les banques à rembourser des clients victimes de fraude. Détecter plus vite, c'est aussi éviter de payer plus tard.