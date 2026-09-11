Vous voulez un peu plus de détails on imagine, alors sachez que ces satellites auront pour mission d'espionner les ondes, car ils ne prennent pas de photos, mais ils tendent l'oreille. Depuis l'orbite, ils captent les ondes émises par des radars ou des systèmes de communication au sol, en mer ou dans les airs, comme de gigantesques antennes qui écoutent le ciel. En analysant ces signaux, ils permettent de repérer, d'identifier et de localiser des équipements potentiellement menaçants, avant même qu'ils ne soient visibles autrement. Cassiopée, plus performant et plus réactif que le système actuel, doit ainsi prendre le relais des satellites Ceres d'ici 2032. Il constituera le pilier central du programme Celeste (Capacité ÉLEctromagnétique SpaTialE), qui regroupe l'ensemble des moyens spatiaux français dédiés à ce type de surveillance.