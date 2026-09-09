Skyworth affirme faire partie des premières entreprises à avoir signé un accord OEM avec Google Home. Une annonce que Google n'a, à ce stade, pas confirmée publiquement. Sur le principe, il ne s'agit toutefois pas seulement de rendre des produits STRONG compatibles avec l'écosystème de Google : le constructeur doit pouvoir développer des appareils s'appuyant directement sur les technologies matérielles et logicielles mises à disposition pour Gemini for Home.