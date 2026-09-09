STRONG va largement étendre son catalogue dédié à la maison connectée. Sa maison mère Skyworth Digital affirme avoir signé un accord OEM avec Google Home qui doit déboucher, dès 2027, sur une nouvelle gamme de caméras, visiophones et enceintes exploitant Gemini.
Après Google TV, STRONG veut faire entrer Gemini dans le reste de la maison. À l'occasion de l'IFA 2026, la marque a annoncé le lancement à venir de STRONG AI Home, une nouvelle gamme d'appareils connectés développés dans le cadre d'un partenariat entre sa maison mère, Skyworth Digital Group, et Google Home.
Skyworth affirme faire partie des premières entreprises à avoir signé un accord OEM avec Google Home. Une annonce que Google n'a, à ce stade, pas confirmée publiquement. Sur le principe, il ne s'agit toutefois pas seulement de rendre des produits STRONG compatibles avec l'écosystème de Google : le constructeur doit pouvoir développer des appareils s'appuyant directement sur les technologies matérielles et logicielles mises à disposition pour Gemini for Home.
Google ouvre davantage les portes de sa maison connectée
L'annonce intervient alors que Google cherche justement à élargir Gemini for Home au-delà de ses propres produits Nest.
Fin 2025, l'entreprise avait présenté Walmart comme son premier partenaire pour une nouvelle catégorie d'appareils Google Home. Les caméras et visiophones commercialisés par l'enseigne américaine peuvent être configurés directement dans Google Home et accéder aux fonctions Gemini destinées à la vidéosurveillance. Google expliquait alors vouloir proposer davantage de marques, de formats et de niveaux de prix.
Cette ouverture a pris une autre dimension en mai 2026. Google a dévoilé un programme destiné aux fabricants et opérateurs souhaitant développer leurs propres appareils Gemini for Home. Celui-ci comprend notamment des designs matériels de référence validés par Google, avec SoC, capteurs, microphones et autres composants, ainsi que les briques logicielles nécessaires à leur intégration.
Pour les caméras, Google fournit notamment un SDK embarqué commun aux appareils Nest et aux produits partenaires. Il permet de gérer l'affichage en direct et l'historique des événements en lien avec le cloud Google Home, là où les anciens produits « Works with Google Home » se limitaient essentiellement à l'affichage du flux vidéo.
En mai 2026, Google a également étendu cette approche aux enceintes intelligentes, avec un design de référence permettant aux constructeurs de développer des modèles prenant en charge l'expérience vocale complète de Gemini et pouvant servir de centre de contrôle pour la maison connectée.
C'est précisément sur ces deux catégories que STRONG compte désormais se positionner.
Caméras, visiophones et enceintes STRONG dès 2027
La future gamme STRONG AI Home comprendra dans un premier temps des caméras intérieures et extérieures, des visiophones ainsi que des enceintes. STRONG prévoit les premières commercialisations en 2027, avant d'enrichir progressivement le catalogue.
Aucune référence précise, fiche technique ou indication tarifaire n'a encore été communiquée. Le communiqué ne détaille pas non plus d'éventuels prototypes ou démonstrations fonctionnelles présentés sur le salon.
L'intérêt de ces appareils devrait toutefois aller sensiblement plus loin que leur simple intégration à l'application Google Home. Gemini permet notamment aux caméras compatibles d'analyser plus finement les événements filmés afin de générer des descriptions contextualisées. Google propose également des requêtes en langage naturel permettant de retrouver un événement enregistré ou encore des résumés de l'activité détectée dans le domicile.
Les enceintes devraient quant à elles permettre d'utiliser Gemini comme interface vocale pour piloter les appareils de la maison, avec des échanges plus naturels et contextuels que ceux proposés jusqu'ici par Google Assistant.
Quelques questions restent en suspens
STRONG ne précise toutefois pas quelles fonctions Gemini seront accessibles sans abonnement. Une partie des fonctionnalités les plus avancées de Gemini for Home, notamment du côté des caméras, de l'historique vidéo et de l'analyse des événements, est déjà liée à Google Home Premium. Ce point pourrait donc peser directement sur l'intérêt réel des futurs appareils STRONG.
Pour la marque, l'accord marque dans tous les cas une nouvelle étape dans la diversification engagée ces dernières années. STRONG commercialise déjà des équipements réseau et de vidéosurveillance en parallèle de ses téléviseurs, vidéoprojecteurs et appareils de streaming. Avec AI Home, elle compte désormais réunir davantage ces différentes activités autour de Google Home et de Gemini.
Pour Google, cette arrivée s'inscrit plus largement dans sa stratégie d'ouverture de Gemini for Home aux fabricants tiers. Une façon d'étendre rapidement son écosystème matériel au moment où Amazon poursuit de son côté le déploiement d'Alexa+ dans la maison connectée et où Apple patine quelque peu avec Siri AI.