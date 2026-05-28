La première, appelée AI Super Resolution 2 (AI-SR2), consiste à analyser image par image un contenu en Full HD afin d'en reconstituer les détails et de l'afficher dans une résolution proche du 4K, au lieu de simplement étirer les pixels comme le fait un upscaling classique.

La seconde, l'AI Picture Quality, ajuste automatiquement les textures, réduit le bruit numérique et corrige les artefacts sans intervention de l'utilisateur.