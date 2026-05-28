Améliorer la qualité d'image de vos contenus avec une simple clé HDMI, mythe ou réalité ? La clé Strong Leap Nova rend ce rêve réalité, offrant des films ou vidéos plus clairs, et une réduction du bruit sur l'image.
Strong a annoncé un nouveau stick de streaming, la Leap Nova, qui embarque un processeur neuronal (NPU) intégré au sein de son SoC. Une caractéristique que l'entreprise présente comme une première sur ce segment de produits.
Un NPU pour améliorer la qualité d'image
Le Leap Nova dispose d'un processeur Amlogic S905X5M-J, dit S9 Gen 6, qui associe un CPU quad-core ARM Cortex-A55, un GPU Mali-G310 V2 et donc un NPU dédié. Ce dernier est capable de délivrer 4 TOPS (Tera Operations Per Second). Cette unité de traitement neuronal est mobilisée pour deux fonctions principales.
La première, appelée AI Super Resolution 2 (AI-SR2), consiste à analyser image par image un contenu en Full HD afin d'en reconstituer les détails et de l'afficher dans une résolution proche du 4K, au lieu de simplement étirer les pixels comme le fait un upscaling classique.
La seconde, l'AI Picture Quality, ajuste automatiquement les textures, réduit le bruit numérique et corrige les artefacts sans intervention de l'utilisateur.
Fiche technique du Strong Leap Nova
Côté connectivité, l'appareil intègre le Wi-Fi 6 double bande (2,4 et 5 GHz) ainsi que le Bluetooth 5.2. La prise HDMI est en version 2.1b, ce qui permet de tirer parti de plusieurs fonctionnalités intéressantes pour le confort de visionnage.
Le Quick Media Switching supprime les coupures d'image lors des changements de fréquence, par exemple, le passage d'un contenu à 60 Hz vers un film à 24 Hz. Le Source-Based Tone Mapping adapte automatiquement la luminosité et les couleurs selon les capacités du téléviseur, notamment lors des transitions entre contenus HDR et SDR.
Le stick est doté de 2 Go de RAM en DDR4 et de 32 Go de stockage eMMC. Le système d'exploitation est Android 14, avec la surcouche Google TV certifiée.
Google TV dans une version ouverte
La Leap Nova fonctionne dans un environnement ouvert, par opposition à certaines plateformes concurrentes qui ont progressivement restreint l'accès à leur catalogue d'applications ou désactivé l'installation libre de logiciels tiers.
Le stick permet le sideloading, c'est-à-dire l'installation d'applications en dehors du Google Play Store. Il propose également une gestion des profils au niveau du système. En d'autres mots, les recommandations et l'historique sont personnalisés pour chaque membre du foyer sur l'ensemble des applications, et non service par service.
Google Assistant et Google Cast sont également intégrés, permettant respectivement la recherche et le contrôle vocal, ainsi que la diffusion de contenus depuis un smartphone ou une tablette vers le téléviseur.
La Strong Leap Nova est disponible chez Boulanger, Cdiscount et Conforama au prix de 74,99 euros. Une version avec emballage minimaliste, la Leap Nova X, est commercialisée à 69,99 euros sur Amazon. Les deux modèles sont couverts par une garantie de deux ans.