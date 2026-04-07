La vraie évolution se situe ailleurs. Là où le GoCast 150, comme les anciens Chromecast, se contentait de 8 Go de stockage, cette nouvelle version passe à 32 Go. Ainsi, Thomson corrige le premier point faible que nous avions relevé sur la précédente itération, comme vous pouvez le voir ci-dessus. Ce changement est loin d’être anodin car, entre les applications, les mises à jour et les caches système, l’espace disponible sur ce type d’appareil fond souvent comme neige au soleil, d'autant que l'espace annoncé n'est souvent pas équivalent au stockage réellement libre sur l'appareil. Thomson s’attaque donc ici à une frustration bien connue des utilisateurs, en offrant enfin une marge de manœuvre plus confortable au quotidien.