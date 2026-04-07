La page Chromecast est désormais tournée. Après plus de dix ans à démocratiser le streaming sur téléviseur, Google a progressivement laissé tomber son célèbre dongle HDMI, au profit de solutions plus complètes comme le Google TV Streamer. Mais dans l’ombre de ce repositionnement, d’autres acteurs s’engouffrent dans la brèche.
C’est le cas de Thomson, qui continue de développer sa propre alternative sous Google TV. Un an après le lancement du Thomson GoCast 150 que nous avions testé, la marque dévoile aujourd’hui le GoCast 152, une version mise à jour qui corrige l’un des principaux défauts de son prédécesseur… et, plus largement, de nombreux dongles HDMI du marché.
Un GoCast 152 qui corrige enfin le problème du stockage
Avec le GoCast 152, Thomson ne révolutionne pas la formule, mais affine une recette déjà bien connue. Le format reste identique : un petit dongle HDMI à brancher directement au téléviseur, accompagné d’une télécommande et animé par Google TV, donnant accès à l’ensemble des plateformes de streaming populaires ; on peut notamment citer Netflix, Disney+, Apple TV+, ou encore HBO Max.
- Qualité d'image 4K Ultra HD
- Recherche de films ultra-personnalisée
- Fonctionnement fluide et agréable
- Remplace efficacement le Chromecast
- Stockage limité à 8 Go, sans extension possible
- Pas de port Ethernet pour une connexion filaire
- Impossible de l’alimenter via le port USB de la TV
- Configuration matérielle modeste (CPU Cortex-A35, 2 Go de RAM)
- Prix de lancement un peu élevé face à certains concurrents directs
La vraie évolution se situe ailleurs. Là où le GoCast 150, comme les anciens Chromecast, se contentait de 8 Go de stockage, cette nouvelle version passe à 32 Go. Ainsi, Thomson corrige le premier point faible que nous avions relevé sur la précédente itération, comme vous pouvez le voir ci-dessus. Ce changement est loin d’être anodin car, entre les applications, les mises à jour et les caches système, l’espace disponible sur ce type d’appareil fond souvent comme neige au soleil, d'autant que l'espace annoncé n'est souvent pas équivalent au stockage réellement libre sur l'appareil. Thomson s’attaque donc ici à une frustration bien connue des utilisateurs, en offrant enfin une marge de manœuvre plus confortable au quotidien.
Des performances en léger progrès, mais une fiche technique toujours mesurée
Par ailleurs, le GoCast 152 embarque également une nouvelle puce Amlogic Y5, légèrement plus rapide que le SoC Y4 du modèle précédent. Une évolution qui devrait améliorer la fluidité de l’interface et réduire les temps de chargement, sans pour autant transformer l’expérience.
Car pour le reste, Thomson reste sur une configuration assez classique : 2 Go de RAM, compatibilité 4K, HDR10 et Dolby Atmos pour l’audio. En revanche, toujours pas de Dolby Vision au programme, une absence qui rappelle le positionnement plus accessible du produit face à des solutions plus haut de gamme.