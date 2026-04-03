Samsung franchit enfin un cap que beaucoup attendaient. Le constructeur sud-coréen a confirmé l’arrivée de Google Cast (anciennement Chromecast) sur ses téléviseurs connectés, mettant fin à des années d’absence remarquée face à la concurrence.
Jusqu’ici, les utilisateurs de TV Samsung devaient composer avec Smart View, une solution maison peu universelle, ou se tourner vers AirPlay côté Apple. Une limitation frustrante, surtout dans un écosystème où Google Cast s’est imposé comme un standard sur de nombreux appareils, des box Google TV aux téléviseurs LG sous webOS.
Google Cast arrive sur les TV Samsung
La donne change dès cette année. Samsung indique que ses téléviseurs 2026 intégreront Google Cast nativement, tandis que les modèles de 2025 et 2024 pourront en bénéficier via une mise à jour logicielle (firmware v2115 ou ultérieur). Du côté des modèles 2023, rien n’est encore confirmé, même si ces derniers continuent de recevoir des mises à jour du système Tizen.
Un changement de cap pour Samsung
Concrètement, cette intégration simplifie largement le partage de contenus. Il devient possible de diffuser facilement vidéos, musique ou photos depuis un smartphone Android, un appareil iOS ou encore un navigateur Chrome sur PC, directement vers le téléviseur, sans accessoire supplémentaire. Une évolution qui aligne enfin Samsung sur les usages actuels, où la compatibilité multi-plateforme est devenue essentielle.
Au-delà de l’aspect pratique, cette annonce traduit un changement de cap plus profond. Longtemps attaché à un écosystème fermé, Samsung semble désormais s’ouvrir davantage aux standards du marché. L’intégration de Google Cast, déjà adoptée par LG, illustre cette volonté de rendre ses téléviseurs plus universels et interopérables.
Reste à savoir à quelle vitesse la mise à jour sera déployée sur les modèles concernés ; en tout cas avec l’arrivée de Google Cast, Samsung corrige enfin l’une des lacunes les plus souvent pointées sur ses Smart TV.