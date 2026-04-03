Au-delà de l’aspect pratique, cette annonce traduit un changement de cap plus profond. Longtemps attaché à un écosystème fermé, Samsung semble désormais s’ouvrir davantage aux standards du marché. L’intégration de Google Cast, déjà adoptée par LG, illustre cette volonté de rendre ses téléviseurs plus universels et interopérables.



Reste à savoir à quelle vitesse la mise à jour sera déployée sur les modèles concernés ; en tout cas avec l’arrivée de Google Cast, Samsung corrige enfin l’une des lacunes les plus souvent pointées sur ses Smart TV.