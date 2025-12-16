Alors que Netflix coupe la fonction Google Cast sur son application Android TV, c'est Apple qui l'ajoute dans la foulée. Cette nouvelle fonctionnalité ouvre la voie à la diffusion de contenus de la plateforme vers des TV Chromecast et appareils Google TV.
Apple a déployé une nouvelle mise à jour permettant de prendre en charge Google Cast dans son appli Apple TV pour Android. Une icône "Cast" apparaît maintenant dans le coin supérieur de l'application, permettant d'afficher les appareils compatibles sur le réseau local. Alors même que Netflix coupe les vannes.
Une fonctionnalité déjà présente chez la concurrence
Cette fonctionnalité existait déjà dans des applications concurrentes comme Disney+ et YouTube. Apple TV sur Android rattrapait donc un retard fonctionnel par rapport aux standards du marché Android.
Apple indique que la fonction Cast fonctionne sur l'ensemble des appareils compatibles : Google TV Streamer, Chromecast avec Google TV, et téléviseurs sous Android TV. Cette approche contraste avec la politique récemment adoptée par Netflix.
En effet, Netflix a retiré la fonction Cast de son application pour les appareils Google TV et Chromecast équipés de télécommandes. La logique de Netflix : ces appareils disposent déjà d'une application native, rendant la fonction Cast redondant selon l'entreprise. Apple adopte la position inverse en maintenant les deux options disponibles.
Cette différence d'approche reflète des stratégies distinctes. Netflix, fort de 280 millions d'abonnés, peut se permettre de modifier le comportement de l'utilisateur. Apple, avec une base d'utilisateurs Android plus restreinte pour Apple TV+, cherche à faciliter la vie de tous.
Apple TV étend son écosystème
L'application Apple TV sur Android ne se limite pas au catalogue Apple TV+. Elle propose également du contenu sportif : matchs de Major League Soccer, Friday Night Baseball, et courses de Formule 1 pour le marché américain notamment. Apple a acquis les droits de diffusion F1 aux États-Unis à partir de 2025.
Pour les utilisateurs Android sans téléviseur connecté disposant de l'application Apple TV native, la fonction Google Cast est l'option indispensable. Un possesseur de Chromecast de génération précédente (sans Google TV) ne pouvait pas accéder au contenu Apple TV sur son téléviseur sans cette mise à jour.
Vous devez toutefois avoir une bonne connexion Wi-Fi, un smartphone connecté au même réseau Wi-Fi et toujours actif, pas en veille.
La mise à jour est disponible sur le Google Play Store. Les utilisateurs ne voyant pas l'icône Cast doivent vérifier qu'ils disposent de la version 2.2.0 de l'application.