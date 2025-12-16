Cette fonctionnalité existait déjà dans des applications concurrentes comme Disney+ et YouTube. Apple TV sur Android rattrapait donc un retard fonctionnel par rapport aux standards du marché Android.

Apple indique que la fonction Cast fonctionne sur l'ensemble des appareils compatibles : Google TV Streamer, Chromecast avec Google TV, et téléviseurs sous Android TV. Cette approche contraste avec la politique récemment adoptée par Netflix.