La juridiction va plus loin, en estimant que la vendeuse connaissait les défauts cachés du véhicule. Elle la condamne également à verser 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance. Vanessa en réclamait plus de 8 500 euros, mais le tribunal a ramené la somme à ce montant, en considérant qu'indemniser davantage reviendrait à dépasser la valeur même de la voiture. S'y ajoutent 5 707,60 euros pour les frais de gardiennage du véhicule (facturés depuis le 1er mars 2024) et d'assurance, ainsi que 2 000 euros au titre des frais de justice, une somme là aussi revue à la baisse par rapport aux 3 000 euros réclamés. En revanche, la conductrice déçue repart sans les 6 241,41 euros supplémentaires qu'elle réclamait au titre des frais engagés sur le véhicule, une prétention que le jugement ne reprend pas à son compte. Pour finir, Laura devra enfin supporter l'ensemble des dépens de la procédure, y compris ceux du référé et le coût de l'expertise judiciaire, et le jugement est assorti de l'exécution provisoire.