Pour lever le principal frein à l'achat d'occasion, Leboncoin vient de lancer Protection Panne, un programme chapeauté avec l'assurtech Neat autour des produits sur l'électronique et l'électroménager de seconde main.
L'achat d'occasion a beau séduire pour des raisons écologiques et économiques, un obstacle persiste : 45% des Français ont déjà renoncé à acquérir un produit électronique ou électroménager de seconde main, par peur qu'il ne tombe en panne. C'est justement ce verrou psychologique que Leboncoin entend faire sauter avec sa « Protection Panne », lancée ce 21 octobre en partenariat avec Neat.
Un bouclier anti-panne sur Leboncoin à partir de 3% du prix
Alors comment fonctionne Protection Panne ? Le mécanisme en quelques clics. Au moment de finaliser l'achat d'un smartphone, d'un ordinateur ou d'un électroménager sur leboncoin, une option apparaît, en ce qu'elle permet de souscrire à une protection contre les pannes. Trois durées au choix, associés à trois tarifs, sont proposés. L'utilisateur peut opter pour un prix de la protection à hauteur de 3% du montant de l'article pour trois mois, 5% pour un semestre, et 10% pour une année complète. La couverture pour un an d'un appareil acheté 300 euros coûte donc 30 euros.
L'initiative, qui semble tout bonnement inédite en Europe pour des ventes entre particuliers, ne concerne que les transactions réalisées via le paiement sécurisé de la plateforme. Notons que la protection panne ne fonctionne que sur des biens valorisés entre 25 et 2 000 euros, ni plus, ni moins. Les téléphones, consoles, ordinateurs, petit et gros électroménager sont éligibles. Sont exclus les pièces détachées, les objets de collection et les accessoires vendus seuls comme les câbles ou housses.
Côté vendeur, il n'y a aucune contrainte supplémentaire. « Aucune démarche n'est nécessaire, la couverture est intégrée automatiquement lors de la vente », précise le communiqué de presse de la plateforme. La protection s'active dès que l'acheteur valide la conformité du produit reçu. C'est simple, fluide, et transparent, et c'est un peu ce qu'attendent les utilisateurs, puisque selon l'étude OpinionWay commandée par Leboncoin, 55% des Français seraient davantage enclins à acheter d'occasion avec une telle garantie.
Réparer d'abord, rembourser si nécessaire
Que se passe-t-il quand l'écran d'un appareil se fissure ou que la machine refuse de démarrer ? L'acheteur déclare la panne depuis son espace personnel. Neat entre alors en scène avec un diagnostic, parfois établi par visioconférence pour accélérer le processus. Si la réparation est envisageable, trois scénarios se dessinent selon la complexité de l'intervention.
Premier cas de figure : l'auto-réparation guidée. Neat fournit un tutoriel vidéo détaillé pour que l'utilisateur remette lui-même son appareil en état. La deuxième option consiste en l'envoi gratuit vers un atelier partenaire en France, avec réparation sous cinq jours ouvrés en moyenne et retour au domicile. La troisième possibilité enfin pour les appareils volumineux est l'intervention d'un technicien certifié directement chez l'acheteur.
Et si la réparation s'avère trop onéreuse ou tout simplement impossible ? Alors le remboursement intégral de la valeur du produit intervient, plafonné à 2 000 euros, si vous avez bien suivi. Attention toutefois, car une seule panne est prise en charge pendant la durée de couverture choisie.
« En nous appuyant sur notre modèle innovant de scoring, nous apportons aux consommateurs une brique de réassurance essentielle pour protéger leur pouvoir d'achat et accélérer l'économie circulaire », expliquent Maximilien Dauzet et Fabien Cazes, cofondateurs de Neat. Ce système de notation repose sur des algorithmes prédictifs qui analyse l'historique des pannes, la durée de vie moyenne des appareils et les comportements d'achat. Il pourrait être à la base du futur succès de Protection Panne.