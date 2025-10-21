adarion29

La dernière fois que j’ai contacté le SAV LBC pour demander combien de temps il allait falloir pour que mon argent arrive sur mon solde je me suis momentanément fait ban avec plusieurs milliers d’euros d’encours que j’ai cru que j’allais perdre, par peur de me refaire ban en leur posant une question j’ai simplement attendu et j’ai récupéré mon fric. Mais a ce jour aucun message et aucune explication de ce qui s’était passé, encore moins d’excuse pour la panique monstre que ça m’avait généré.

La plateforme reste valable pour des petite transaction ou alors avec paiement cash mais en l’occurrence j’ai moins confiance en eux qu’aux random acheteur/vendeur que je filtre sur leur site