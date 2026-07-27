Selon lui, les conséquences physiques étaient réelles à ce moment-là. Il souffrait d'une discopathie cervicale, c'est-à-dire une usure des disques qui amortissent les vertèbres du cou, ainsi que d'un tassement au niveau de deux vertèbres du haut du dos, repérées T2 et T3. Ces douleurs lui ont valu un arrêt de travail, puis la reconnaissance du statut de travailleur handicapé pour deux ans, d'octobre 2025 à octobre 2027. Il précise n'avoir eu aucun problème de santé avant l'accident, ce qui est important d'ailleurs, puisqu'il cherche à démontrer que ses blessures actuelles en sont bien la conséquence directe. Et il a dû suivre des séances d'électrostimulation à domicile, une technique pour stimuler les muscles par de légères impulsions électriques pour soulager la douleur, en plus de la prise d'antidouleurs.