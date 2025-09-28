Elon Musk est en général sans pitié avec les employés de Tesla, avec une certaine capacité à rapidement les renvoyer. Mais de l'autre côté, on n'hésite pas non plus à frapper fort. Comme nous le montre cette histoire rapportée par le média The Independent.

D'après ce dernier, un ancien technicien de l'usine Tesla de Fremont a porté plainte contre Tesla, afin d'obtenir 51 millions de dollars de compensation. Peter Hinterdobler, 51 ans, affirme en effet avoir subi un accident du travail lui ayant déjà coûté 1 million d'euros de frais médicaux, et s'attend à ce que la suite de ses soins nécessite le paiement de 6 millions de dollars supplémentaires.