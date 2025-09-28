Un employé de Tesla accuse son entreprise de négligence à la suite d'un accident du travail. Et il demande comme compensation une somme folle !
Chez Tesla, on travaille sur des productions de pointe, comme les robots Optimus. Les chaînes d'assemblage sont en conséquence particulièrement complexes, et elles peuvent être le théâtre d'accidents. Mais comme on est aux États-Unis, c'est le genre d'affaires qui peut rapidement générer de très gros chiffres !
Un technicien de Tesla demande 51 millions de dollars pour un accident du travail
Elon Musk est en général sans pitié avec les employés de Tesla, avec une certaine capacité à rapidement les renvoyer. Mais de l'autre côté, on n'hésite pas non plus à frapper fort. Comme nous le montre cette histoire rapportée par le média The Independent.
D'après ce dernier, un ancien technicien de l'usine Tesla de Fremont a porté plainte contre Tesla, afin d'obtenir 51 millions de dollars de compensation. Peter Hinterdobler, 51 ans, affirme en effet avoir subi un accident du travail lui ayant déjà coûté 1 million d'euros de frais médicaux, et s'attend à ce que la suite de ses soins nécessite le paiement de 6 millions de dollars supplémentaires.
Un robot qui n'aurait pas été sécurisé
Il faut dire que l'accident, qui a eu lieu le 22 juillet 2023, a tout l'air d'être particulièrement grave. Alors qu'il démontait un robot, il affirme que le bras de la machine se serait relâché de manière inattendue, le heurtant avec la force d'un contrepoids de 3600 kilos.
Pour Peter Hinterdobler, cet accident serait dû à une non-sécurisation du robot avant l'intervention. Les dommages-intérêts demandés le sont au titre des dommages physiques, moraux, financiers (pertes de salaires) et pour la réduction de sa capacité à travailler à l'avenir. Selon Yahoo, la plainte a fait mal à Tesla, puisque son cours à la Bourse avait reculé de 3% au moment où le marché en entendait parler.