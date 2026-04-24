On avance dans le temps en attendant la constitution d'un potentiel dossier, et en mars 2024, les deux parties s'accordent pour confier une expertise amiable à la société TecSArt, alors connue comme le revendeur exclusif de la marque TAD en France, et donc l'une des références absolues pour ce type de matériel. À l'aide d'un multimètre, un appareil de mesure électrique de base, l'un de ses experts teste la résistance des haut-parleurs médiums et découvre que leur bobine, le composant interne qui transforme le signal électrique en son, est électriquement « ouverte » dans les deux enceintes. En clair, le circuit est interrompu, aucun courant ne passe, le haut-parleur est mort. Pour lui, les deux ensembles CST, qui regroupent chacun le haut-parleur médium et le tweeter aigu en un seul bloc indissociable, doivent être intégralement remplacés, un par enceinte.