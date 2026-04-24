Un audiophile, qui avait acheté des enceintes TAD haut de gamme sur Leboncoin pour 16 400 euros, fut victime d'un vice caché. Après des années à batailler en justice, il a obtenu gain de cause.
À la recherche d'un équipement audio d'excellence sur Leboncoin, un audiophile parisien pensait avoir trouvé la parle rare en achetant sur la plateforme des enceintes TAD Evolution One TX pour 16 400 euros. Sauf que dès le premier jour, le son ne l'a pas convaincu, et la paire d'enceintes souffrait en réalité d'un vice caché. Après plusieurs expertises et près de trois ans de procédure, la justice a annulé la vente, donnant raison à l'acheteur. Clubic vous raconte le cheminement du tribunal judiciaire de Paris, qui a rendu sa décision le 9 avril 2026.
Une paire d'enceintes TAD à 16 400 euros et un achat sur Leboncoin déceptif
Les faits remontent au mois de décembre 2022, où un passionné de hi-fi et audiophile, que nous appellerons Marc, repère une annonce pour une paire d'enceintes TAD Evolution One TX d'occasion, des enceintes de très haut de gamme, de marque japonaise, conçues pour restituer le son avec une très grande précision. Le vendeur, que nous surnommés Antoine, est lui aussi un mélomane averti. Les deux hommes échangent sur l'état du matériel, et, convaincu, Marc effectue un premier virement de 8 000 euros. La transaction est lancée, mais elle va finir par tourner au cauchemar.
Le 17 décembre, Antoine se déplace avec un ami pour livrer et installer les enceintes au domicile parisien de l'acheteur. Marc règle alors le solde, soit 15 900 euros pour les enceintes au total, auxquels s'ajoutent 500 euros pour des straps Référence+ d'Absolue Créations, des câbles de liaison spéciaux recommandés par le vendeur lui-même pour tirer le meilleur son des enceintes. La facture totale grimpe à 16 400 euros. Et ce soir-là, pourtant, quelque chose cloche déjà.
Le soir même de la livraison, Marc, l'acheteur, envoie un SMS à Antoine, le vendeur, pour le remercier et lui glisse qu'il est « rassuré ». Les juges relèveront plus tard ce détail, indiquant qu'on n'est rassuré que lorsqu'on avait des doutes au préalable, ou des craintes. Trois jours après, Marc signale qu'il y a un problème sur les enceintes. Les graves, c'est-à-dire les fréquences basses qui donnent du corps et de la profondeur au son, lui semblent défaillants. Antoine lui suggère d'explorer plusieurs pistes, et de vérifier par exemple l'acoustique de l'appartement, le positionnement des enceintes, les câbles. Marc essaie tout, change une partie de ses équipements, et dépense encore de l'argent. Rien n'y fait.
Experts, multimètre et trou de -40 dB : les spécialistes entrent en scène
En mars 2023, des spécialistes de la société B.Audio interviennent chez Marc. Pour être certains que le problème vient bien des enceintes et non du reste de l'installation, ils remplacent intégralement l'amplificateur et l'électronique de l'acheteur par leur propre matériel, testé et parfaitement fonctionnel. Sauf que le résultat est identique, et le défaut persiste sur les enceintes TAD. Leurs mesures révèlent un effondrement du son dans les fréquences médiums, celles qui reproduisent la voix humaine, les instruments acoustiques, en gros l'essentiel de ce qu'on entend dans un morceau. Dans le détail, les spécialistes mesurent un écart de -40 dB aux alentours de 1 000 Hz. À -40 dB, on parle d'une chute du niveau sonore tellement brutale qu'elle rend cette partie du son quasi inaudible.
Ensuite, le 3 avril 2023, Marc fait appel à un commissaire de justice pour dresser un constat officiel et indépendant. Les mesures réalisées en sa présence montrent que les deux enceintes affichent chacune un « trou » de -30 dB entre 300 Hz et 3 kHz, soit précisément la plage des fréquences médiums. Les médiums, c'est la partie du spectre sonore qui restitue la voix humaine, les cordes d'une guitare, les touches d'un piano. Sans eux, une enceinte hi-fi aussi perfectionnée soit-elle ne produit plus qu'un son creux, amputé de l'essentiel.
On avance dans le temps en attendant la constitution d'un potentiel dossier, et en mars 2024, les deux parties s'accordent pour confier une expertise amiable à la société TecSArt, alors connue comme le revendeur exclusif de la marque TAD en France, et donc l'une des références absolues pour ce type de matériel. À l'aide d'un multimètre, un appareil de mesure électrique de base, l'un de ses experts teste la résistance des haut-parleurs médiums et découvre que leur bobine, le composant interne qui transforme le signal électrique en son, est électriquement « ouverte » dans les deux enceintes. En clair, le circuit est interrompu, aucun courant ne passe, le haut-parleur est mort. Pour lui, les deux ensembles CST, qui regroupent chacun le haut-parleur médium et le tweeter aigu en un seul bloc indissociable, doivent être intégralement remplacés, un par enceinte.
Le vice caché est reconnu et la vente annulée
Le 9 avril 2026, le tribunal judiciaire de Paris a pu rendre son verdict. Pour reconnaître un vice caché au sens de la loi, quatre conditions doivent être simultanément réunies, et elles sont toutes cochées ici. Essayons d'expliquer les choses clairement. Le défaut est grave : sans médiums, les enceintes sont inutilisables pour l'usage auquel elles sont destinées. Il est inhérent aux enceintes : la bobine est morte de l'intérieur, et les experts l'ont formellement établi (ni l'acoustique de l'appartement, ni aucun équipement extérieur ne peut provoquer un effondrement sonore d'une telle ampleur). Il est bien caché : impossible à détecter sans matériel de mesure spécialisé, même pour un audiophile averti. Et il est antérieur à la vente : Marc s'est plaint dès le soir de la livraison, ce qui exclut toute dégradation postérieure à l'achat.
Antoine est condamné à rembourser l'intégralité des 16 400 euros et à reprendre les enceintes à ses frais dans les 20 jours suivant la notification officielle du jugement, faute de quoi il devra s'acquitter de 50 euros supplémentaires par jour de retard. La vente est définitivement annulée. En revanche, le tribunal refuse les près de 25 000 euros de dommages et intérêts réclamés Marc. Pour obtenir une indemnisation au-delà du simple remboursement, il faut prouver que le vendeur savait que son produit était défectueux au moment de la vente. Or, le vendeur est un particulier, pas un professionnel, et aucun élément du dossier ne démontre qu'il était de mauvaise foi.
En France, la garantie des vices cachés ne se limite pas aux achats en magasin. Elle s'applique aussi aux transactions entre particuliers, y compris sur des plateformes comme Leboncoin, Vinted et d'autres. Elle montre aussi que sans les constats d'un commissaire de justice, sans les expertises de spécialistes, et sans d'autres éléments comme les échanges SMS conservés dès le premier soir, Marc n'aurait probablement pas obtenu gain de cause. Le conseil que tout acheteur doit avoir à l'esprit, c'est d'exiger un test sérieux avant de signer, documenter chaque échange, et garder toutes les preuves écrites. Un procès de trois ans coûte toujours plus cher qu'une précaution prise à temps.