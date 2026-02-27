L'un des mastodontes français du commerce en ligne, Cdiscount, s'opposait en justice à un vendeur tiers de sa marketplace, Aplus Tech. Il reprochait à ce dernier de ne pas avoir géré les réclamations de ses clients, l'obligeant du coup à rembourser lui-même les acheteurs lésés et à en réclamer le coût au vendeur, soit plus de 102 000 euros. Sauf que face au juge, Cdiscount n'a pas pu prouver que ses règles contractuelles avaient été acceptées, ni même que les sommes réclamées avaient réellement été versées. Clubic, qui a pris connaissance de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 4 février 2026, se penche sur cette affaire.