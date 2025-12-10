Le spécialiste de l'animalerie en ligne, Zooplus, a été sanctionné par la DGCCRF d'une amende de 20 000 euros. Bercy lui reproche d'avoir passé sous silence des informations qui auraient été essentielles aux yeux des consommateurs.
Faire ses courses pour son chat ou son chien sur Internet, c'est pratique. Votre serviteur en sait quelque chose. Mais encore faut-il que le site joue cartes sur table avec ses clients. Zooplus, acteur bien connu de l'animalerie en ligne en France, vient d'en faire les frais. À la suite de multiples réclamations clients et d'une enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), Zooplus a été sanctionné pour non-respect du Code de la consommation.
Plus de 130 signalements qui déclenchent une enquête de la DGCCRF
Sur SignalConso, la plateforme gouvernementale de signalement, les alertes se sont multipliées. Pas une, pas dix, mais 134 plaintes déposées contre zooplus.fr, comptabilisées début mai 2025. Un score suffisamment alarmant pour que la Direction Départementale de la Protection des Populations du Bas-Rhin, qui a décidé de creuser le sujet et de lancer une enquête en bonne et forme.
Les investigations ont rapidement mis en lumière des pratiques non conformes à la réglementation. L'enseigne d'animalerie ne respectait pas plusieurs obligations légales en matière d'information des consommateurs. Pas des détails de bas de page, non, mais des droits considérés comme fondamentaux, que tout acheteur en ligne devrait pouvoir consulter facilement avant même de valider son panier.
Encore une fois, lorsque des dizaines de consommateurs tirent la sonnette d'alarme au même endroit, les autorités peuvent intervenir efficacement. Mais quels sont les reproches faits à Zooplus exactement ?
Ce que Zooplus se voit reprocher par les autorités
Ce que nous dit la DGCCRF dans sa communication du mercredi 10 décembre, c'est que Zooplus ne fournissait pas aux clients les informations obligatoires sur leur droit d'inscription à la liste d'opposition au démarchage téléphonique, Bloctel. Cette liste, qui permet de limiter les appels commerciaux non sollicités, constitue pourtant un dispositif de protection important que les professionnels doivent porter à la connaissance de leurs clients.
Deuxième problème, tout aussi embêtant, la présentation des garanties légales dans les conditions générales de vente ne respectait pas la réglementation en vigueur. Ces garanties protègent automatiquement les consommateurs, et leur présentation doit suivre des règles précises pour que chacun puisse connaître ses droits en cas de problème avec un produit.
La facture, ou plutôt l'amende s'élève à 20 000 euros pour Zooplus.