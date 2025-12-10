Nmut

Bon, les infractions ne sont quand même pas non plus énormissimes.

Je suis probablement une des rares personnes à lire les conditions générales (avec les quelques personnes ayant porté plainte auprès de la DGCCRF) et effectivement, ça n’était pas clair sur certains points de détails, genre le retour des marchandises ouvertes. Cependant, j’ai eu un problème avec un paquet de 10kg de croquettes vétérinaires (assez chères donc), ils m’ont repris le paquet ouvert et renvoyé un autre rapidement même si les conditions générales n’étaient pas claies la dessus, il respectent quand même la loi.

Et pour bloctel, le manque d’info ça ne m’a pas marqué, soit tu connais et tu y es inscrit soit tu n’iras pas lire le blabla!

@Laurent_Marandet

Je n’ai jamais eu à me plaindre des livraisons (juste 1 ou 2 fois des retards dans la livraison mais avec un petit dédommagement pour la commande suivante) et un retour très bien géré.

C’était quoi ton problème? Je n’ai jamais été « obligé » de prendre un abonnement.

Pour le leasing, c’est pareil partout, la marge sur le leasing lui même étant souvent supérieure à la marge sur le produit!