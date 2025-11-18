acetone802

Interflora, que de mauvais souvenirs…

Bouquet commandé pour livraison fête des mères. (pour nous il était impossible d’être sur place le jour J)

Le bouquet n’arrive pas le jour J, tentative de livraison le lundi, personne à la maison.

Finalement dispo le mardi complétement fanné.

Et bien sur nous n’avons jamais réussi à nous faire rembourser.

Merci à eux de m’avoir prouvé que rien ne vaut le commerce local !