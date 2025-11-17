Le site en ligne de vente de bijoux et vêtements Charlotte Lyon vient d'être bloqué en France, à cause de ses pratiques commerciales trompeuses. C'est la DGCCRF qui a ordonné la limitation d'accès.
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a pris une nouvelle mesure de blocage. Cette fois, elle concerne charlotte-lyon.com, une boutique en ligne de vêtements et bijoux exploitée par la société Vogue Fashion Ventures, dont nous avons trouvé trace en Angleterre et qui n'est désormais plus accessible en France. Les enquêteurs de la DGCCRF ont mis au jour des infractions graves qui portaient sur l'identité du vendeur et des techniques promotionnelles illégales.
Identité floue et promotions bidons au menu
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont mené l'enquête, et ils ont assez vite fait la lumière sur le double jeu de Charlotte Lyon. D'abord, le site présentait de manière trompeuse l'identité du professionnel derrière la plateforme, et il était difficile pour les clients de savoir réellement avec qui ils traitaient.
L'infraction la plus pointue concernait la gestion des promotions. Le site laissait systématiquement croire aux consommateurs que les offres promotionnelles étaient de courte durée, ce qui crée un sentiment d'urgence artificiel, contre lequel la DGCCRF se bat à l'année.
En fait, Charlotte Lyon indiquant la fermeture prochaine de son activité, ce qui rendait ces promotions éphémères du point de de vue du consommateur. En fouinant dans les archives du web, nous sommes tombés sur la page d'accueil du site, qui affichait déjà cet été le message « Charlotte Lyon ferme ses portes : JUSQU'À -70% ». Une pression temporelle factice, destinée à accélérer les décisions d'achat des clients.
La société étrangère qui tenait le site n'a pas daigné corriger ses pratiques
Les agents de la répression des fraudes du Rhône ont d'abord opté pour la procédure classique. Une injonction formelle a été notifiée à cette fameuse société Vogue Fashion Ventures, dont on retrouve trace à Londres, en exigeant l'arrêt immédiat des pratiques commerciales trompeuses. La DGCCRF voulait donner à la société l'opportunité de se mettre en conformité avec la législation française sur la protection des consommateurs.
Si vous lisez cet article, vous aurez compris que les agents n'ont pas obtenu satisfaction. La société n'a pas cessé ses pratiques dans le délai imparti par les autorités. Résultat, la DGCCRF a ordonné la limitation d'accès au site internet charlotte-lyon.com. La sanction, rendue publique ce lundi 17 novembre 2025, montre une fois de plus toute la fermeté des autorités françaises face aux plateformes de e-commerce qui ne respectent pas les règles du jeu.