Blackalf

La CB étant typiquement française, sur pas mal d’autres sites (Allemagne, Pays-Bas et même Belgique), il n’y a parfois que Visa, Master Card et Paypal comme moyens de paiement. ^^

Exemple sur Steam (je ne sais pas si un Français par exemple, aura les mêmes propositions que moi…je ne crois pas, puisqu’il est précisé « Depuis votre pays ») :

Outre les 3 cités plus haut, Klarna a été récemment au coeur de polémiques sur des paiements effectués qui ont connus des problèmes. JCB, Skrill et paysafecard, connaît pas.

Et dans mon cas, le paiement par Bancontact (le réseau bancaire en Belgique) est devenu ennuyeux, parce que autrefois j’avais le choix entre la lecture d’un QR Code ou l’utilisation d’un appareil Digipass qui fournit un code de sécurité à usage unique, et ce second choix a disparu.

Alors je ne paie plus que par Visa lorsque j’achète un jeu.