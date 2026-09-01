Samsung Display lancera cette année la production en série d’une dalle QD-OLED de 24,5 pouces en Full HD, pensée pour les FPS et l’e-sport. En parallèle, le fabricant élargit aussi sa technologie vers des modèles moins chers avec QD-OLED Edge.
Après avoir multiplié les diagonales et progressivement fait baisser les tarifs, le QD-OLED s’attaque désormais à l’un des rares segments gaming où il était encore quasiment absent : les écrans de 24/25 pouces compétitifs. Samsung Display prévoit de lancer avant la fin de l’année la production en série d’une nouvelle dalle 24,5 pouces Full HD, spécifiquement destinée aux moniteurs FPS et e-sport.
Le choix du format n’a rien d’anodin. Sur Counter-Strike 2, Valorant ou les autres jeux compétitifs, les moniteurs 24/25 pouces restent une référence : suffisamment compacts pour garder l’ensemble de l’action dans le champ de vision, et généralement associés à des fréquences de rafraîchissement très élevées. C’est précisément sur ce terrain que les dalles TN et Fast IPS ont longtemps conservé un avantage.
Le QD-OLED descend enfin sur le terrain de l’e-sport
Samsung Display explique que plusieurs fabricants PC ont déjà prévu de lancer des produits utilisant cette nouvelle dalle. Le fabricant ne communique toutefois ni sa fréquence de rafraîchissement, ni sa luminosité, ni sa structure de sous-pixels précise.
Il faudra donc éviter de lui prêter par avance les 500, 560 ou 720 Hz que l’on voit apparaître sur certains moniteurs concurrents. L’intérêt est ailleurs : le QD-OLED arrive enfin sur le format 24/25 pouces, encore très largement dominé par le LCD dans l’e-sport.
Et Samsung n’est pas seul à viser ce terrain. LG Display pousse également ses nouvelles dalles Tandem WOLED vers des diagonales plus compactes et des fréquences toujours plus élevées. L’OLED, longtemps cantonné aux écrans gaming premium de 27 pouces et plus, commence donc à descendre directement sur le segment le plus conservateur du jeu compétitif.
Samsung Display dispose déjà d’une base solide pour élargir son offre. Selon Omdia, le constructeur aurait livré environ 2,5 millions de dalles QD-OLED pour moniteurs en 2025, soit près de 75 % du marché des panneaux de moniteurs autoémissifs.
Plus petit d’un côté, moins cher de l’autre
Samsung Display ne cherche d’ailleurs pas seulement à ouvrir de nouveaux formats. Le groupe donne aussi désormais un nom à une autre branche de sa stratégie : QD-OLED Edge, une gamme qui s’appuie sur des générations de panneaux moins récentes afin de faire baisser le ticket d’entrée.
Le premier panneau Edge est un 27 pouces QHD à 240 Hz, avec environ 200 cd/m² en plein écran et 400 cd/m² en pic. Il repose sur une technologie QD-OLED issue d’une génération précédente. Un 32 pouces 4K à 180 Hz de même acabit doit également rejoindre la gamme. L’idée est simple : conserver les principaux atouts du QD-OLED tout en réduisant les ambitions sur la luminosité et la fréquence pour faire baisser les coûts.
Cette stratégie est déjà visible dans les produits commercialisés. Chez AOC, par exemple, le Q27G4ZDR utilise une dalle QD-OLED Edge à 240 Hz, disponible actuellement sous la barre des 400 euros.
Samsung Display avance donc désormais sur deux fronts : rendre le QD-OLED plus accessible avec Edge, et l’emmener sur de nouveaux territoires avec ce 24,5 pouces pensé pour l’e-sport. Après avoir multiplié les diagonales et commencé à faire baisser les prix, le fabricant s’attaque désormais à l’un des derniers segments encore solidement occupés par le LCD.
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