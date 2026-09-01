Samsung Display ne cherche d’ailleurs pas seulement à ouvrir de nouveaux formats. Le groupe donne aussi désormais un nom à une autre branche de sa stratégie : QD-OLED Edge, une gamme qui s’appuie sur des générations de panneaux moins récentes afin de faire baisser le ticket d’entrée.



Le premier panneau Edge est un 27 pouces QHD à 240 Hz, avec environ 200 cd/m² en plein écran et 400 cd/m² en pic. Il repose sur une technologie QD-OLED issue d’une génération précédente. Un 32 pouces 4K à 180 Hz de même acabit doit également rejoindre la gamme. L’idée est simple : conserver les principaux atouts du QD-OLED tout en réduisant les ambitions sur la luminosité et la fréquence pour faire baisser les coûts.