Les écrans gaming QD-OLED coûtent généralement très cher. AOC lance un nouvel écran gaming de 27 pouces avec une fréquence élevée, une luminosité montant jusqu'à 1000 nits en pic, et un tarif plus clément que la majorité des autres dalles de cette gamme.
AOC étoffe sa gamme d'écrans OLED avec le Q27G4ZD, une dalle QD-OLED de 3ᵉ génération au format 27 pouces QHD, qui mise sur un positionnement tarifaire agressif, sous la barre des 500 euros.
Une fiche technique solide
Le AOC Q27G4ZD embarque une dalle QD-OLED de troisième génération en 2560 x 1440 pixels. Le taux de rafraîchissement monte à 280 Hz, accompagné d'un temps de réponse annoncé à 0,03 ms (GtG). Côté luminosité, AOC indique un pic à 1000 nits sur 3 % de la surface de l'écran, ce qui lui vaut une certification VESA DisplayHDR True Black 400. À titre de comparaison, les dalles QD-OLED de deuxième génération plafonnaient à environ 400 nits, soit une amélioration notable sur le papier ici.
La connectique comprend deux ports HDMI 2.1 et un DisplayPort 1.4, permettant de brancher aussi bien un PC fixe ou portable, que des consoles. Un hub USB intégrant quatre ports USB-A complète l'ensemble. Le pied propose les réglages habituels, hauteur, inclinaison, rotation et pivot, et le moniteur est compatible avec les supports VESA 100 x 100.
L'Adaptive-Sync est de la partie, avec une certification Nvidia G-Sync Compatible.
Un prix défiant toute concurrence ?
Les dalles QD-OLED, c'est très cher en général. Nous avions testé le Asus ROG Swift PG27UCDM, un modèle haut de gamme onéreux. Mais AOC veut ici proposer un tarif bien plus compétitif.
Le Q27G4ZD vient se glisser entre deux autres références déjà commercialisées : le Q27G4ZDR, équipé d'une dalle QD-OLED Edge de 2ème génération cadencé à 240 Hz, et le Q27G4SDR, qui pousse à 360 Hz grâce à une dalle de 3ème génération. Avec ses 280 Hz, le nouveau venu offre une option intermédiaire pour ceux qui veulent profiter des améliorations apportées par la dernière génération de dalles, notamment le gain en luminosité, sans y mettre un prix trop élevé.
Garantie et protection contre le burn-in
Comme les autres moniteurs OLED du catalogue, le Q27G4ZD intègre des fonctions de protection contre la rémanence (OLED Care). AOC accorde une garantie de trois ans qui couvre le burn-in, à condition que l'utilisation respecte les recommandations du fabricant. Un point qui mérite d'être noté, car la garantie contre le burn-in reste encore loin d'être systématique chez tous les constructeurs.
Quel prix pour le AOC Gaming Q27G4ZD
Le AOC Gaming Q27G4ZD est disponible depuis février 2026 au prix conseillé de 479€. Un tarif qui le place parmi les modèles les plus abordables pour s'offrir un écran QD-OLED de 3ᵉ génération. Il reste à voir comment il se comporte en pratique face à la concurrence qui s'intensifie sur ce segment.