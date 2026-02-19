La connectique comprend deux ports HDMI 2.1 et un DisplayPort 1.4, permettant de brancher aussi bien un PC fixe ou portable, que des consoles. Un hub USB intégrant quatre ports USB-A complète l'ensemble. Le pied propose les réglages habituels, hauteur, inclinaison, rotation et pivot, et le moniteur est compatible avec les supports VESA 100 x 100.

L'Adaptive-Sync est de la partie, avec une certification Nvidia G-Sync Compatible.