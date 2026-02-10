Vous pensiez qu'un écran gamer 260 Hz coûtait une fortune ? Vous n'êtes pas obligés d'y solder votre PEL ! AOC poursuit sa lancée dans le monde des écrans gamer vraiment pas chers, avec deux nouvelles dalles, à des prix défiant toute concurrence.
AOC a annoncé aujourd'hui l'extension de sa gamme de moniteurs G4 avec le lancement des modèles 24G4ZR et 27G4ZR, ainsi que leurs variantes ZRE. Ces nouveaux écrans gamer intègrent des dalles Fast IPS capables d'atteindre un taux de rafraîchissement overclocké de 260 Hz. Une annonce impressionnante sur des écrans d'entrée de gamme.
Caractéristiques de la gamme Agon G4
Les nouveaux moniteurs se déclinent en deux formats : 23,8 pouces (60,5 cm) pour la série 24G4 et 27 pouces (68,6 cm) pour la série 27G4. L'ensemble des modèles repose sur une définition Full HD et une technologie de dalle Fast IPS.
La caractéristique principale réside dans la fréquence de rafraîchissement. Configurée nativement à 240 Hz, elle peut être overclockée à 260 Hz via les paramètres du moniteur ou le logiciel G-Menu. En termes de réactivité, le constructeur annonce un temps de réponse gris à gris (GtG) de 1 ms et un temps de réponse de l'image animée (MPRT) de 0,3 ms.
Ces écrans intègrent la technologie Adaptive-Sync et bénéficient de la compatibilité officielle Nvidia G-Sync pour gérer les fréquences de rafraîchissement variables (VRR). Ils supportent également la technologie MBR Sync, permettant l'activation simultanée du VRR et de la réduction du flou de mouvement par stroboscope de rétroéclairage sur une plage allant de 48 à 260 Hz.
- Fréquence jusqu'à 310 Hz
- Pied simple et pas trop encombrant
- Bordures assez minces
Colorimétrie et affichage
Les dalles Fast IPS utilisées visent à maintenir la précision des couleurs malgré la rapidité d'affichage. Les spécifications colorimétriques varient légèrement selon la taille de l'écran. Le modèle 27 pouces offre une couverture sRGB de 121,5% et une couverture DCI-P3 et 92,3%. Quant au plus petit modèle, celui de 23,8 pouces, il offre une couverture sRGB de 111,7% et une couverture DCI-P3 de 87,7%.
La luminosité maximale est de 300 cd/m², avec des angles de vision standard pour la technologie IPS de 178°/178°. Les moniteurs disposent par ailleurs d'une fonction de réduction de la lumière bleue au niveau matériel et d'une technologie sans scintillement (Flicker-Free).
Connectivité et ergonomie
La gamme se divise en deux sous-séries distinctes par leur ergonomie :
- Série ZR (24G4ZR, 27G4ZR) : équipée d'un pied entièrement réglable permettant l'ajustement en hauteur (130 mm), l'inclinaison (-3°/21°), le pivotement horizontal (±28°) et la rotation verticale (±90°).
- Série ZRE (24G4ZRE, 27G4ZRE) : propose un pied basique permettant uniquement l'inclinaison, pour les configurations ne nécessitant pas d'ajustements complexes.
Tous les modèles adoptent un design sans cadre sur trois côtés et sont compatibles avec les montures VESA 100 x 100. La connectivité comprend deux ports HDMI 2.0 et une entrée DisplayPort 1.4. Forcément, à un tel prix, on ne peut pas avoir les connecteurs les plus récents du marché.
Prix et disponibilité des AOC G4
Les quatre moniteurs seront disponibles à la vente courant février 2026. Les prix de vente du constructeur (MSRP) sont les suivants :
- AOC Gaming 24G4ZRE : 129€
- AOC Gaming 24G4ZR : 149€
- AOC Gaming 27G4ZRE : 149€
- AOC Gaming 27G4ZR : 169€