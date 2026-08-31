Bruxelles serre la vis, puisque ChatGPT, Reddit et Roblox rejoignent la liste des plateformes surveillées de près par l'Europe. Ces trois services ont désormais quatre mois pour se mettre aux normes du règlement sur les services numériques.
La Commission européenne a officialisé, ce lundi 31 août 2026, la désignation de ChatGPT comme très grand moteur de recherche en ligne, aux côtés de Reddit et Roblox, promus très grandes plateformes en ligne. Les trois services, qui affichent chacun plus de 45 millions d'utilisateurs mensuels dans l'Union, ont franchi le seuil fixé par la législation sur les services numériques, le fameux DSA (Digital Sercices Act). Ils rejoignent une liste qui compte désormais 28 géants du numérique surveillés par Bruxelles, avec pour eux de nouvelles obligations autour des contenus illicites, de la protection des mineurs et des processus électoraux.
ChatGPT, Reddit et Roblox désignés très grandes plateformes par la Commission européenne
En rejoignant la liste des services éligibles au DSA, ChatGPT décroche une étiquette à part, puisque la Commission le classe en « service hybride », capable de répondre aux requêtes en interrogeant le Web comme un moteur de recherche classique. Résultat, l'assistant conversationnel d'OpenAI entre dans la catégorie très grand moteur de recherche en ligne, aux côtés des mastodontes historiques Google Search et Bing, avec 159 millions d'utilisateurs mensuels revendiqués dans l'Union.
Pour Reddit et Roblox, c'est assez différent dans le fond, même si le verdict est le même. Considérez-les désormais comme de « très grandes plateformes en ligne ». Le forum communautaire, qui est organisé en communautés thématiques où chacun crée et partage du contenu, revendique 57 millions d'utilisateurs mensuels. Roblox, la plateforme immersive où l'on crée, publie et joue à des jeux conçus par d'autres utilisateurs, en compte 46,6 millions. Toutes deux permettent de diffuser du contenu de tiers à un large public, ce qui justifie leur classification selon le règlement européen.
Concrètement, ChatGPT, Reddit et Roblox ont jusqu'à la fin du mois de décembre 2026, soit quatre mois, pour se mettre en conformité avec les obligations renforcées du DSA. En clair, ils doivent désormais passer leurs propres algorithmes au crible pour repérer et corriger les risques qu'ils font courir à la société, à savoir la propagation de contenus illégaux, les dangers pour les mineurs, l'impact sur la santé physique et mentale des utilisateurs, les atteintes aux droits fondamentaux, les risques pour les processus électoraux, ou encore les menaces pour la sécurité publique. Notons d'ailleurs que les trois services n'étaient jusqu'ici soumis qu'aux règles générales du DSA. Il faut bien comprendre qu'ils basculent désormais dans le régime renforcé réservé aux poids lourds du numérique.
Bruxelles renforce sa surveillance entre coordinateurs nationaux et amendes salées
Ces désignations donnent surtout à la Commission européenne de nouveaux pouvoirs d'enquête sur le fonctionnement de ces services et, le cas échéant, sur tout système connexe qui y serait rattaché. Elle partagera la supervision avec les autorités nationales compétentes, à savoir Coimisiún na Meán, le régulateur irlandais pour ChatGPT et Reddit, et l'Autorité néerlandaise des consommateurs et des marchés (ACM) pour Roblox, où ces sociétés sont établies.
Les « petits nouveaux » sont en tout cas prévenus des risques qu'ils encourent, comme peuvent en témoigner les vétérans du club. Ces derniers savent déjà ce que coûte un faux pas. TikTok croule sous les procédures depuis 2024, Meta enchaîne les demandes d'informations et les ouvertures d'enquête, tandis qu'AliExpress et Temu ont respectivement écopé de 550 et 200 millions d'euros d'amende ces derniers mois.
Ces nouvelles désignations vont, selon la Commission, exposer les trois services à « un niveau plus élevé de contrôle et de responsabilité » répondant à leur poids dans la société européenne, que l'a dit ce matin Henna Virkkunen, vice-présidente exécutive de la Commission européenne. La liste des 28 plateformes sous surveillance rapprochée pourrait encore s'allonger dans les prochains mois.
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