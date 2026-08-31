Andreia

En clair, ils doivent désormais passer leurs propres algorithmes au crible pour repérer et corriger les risques qu’ils font courir à la société, à savoir la propagation de contenus illégaux, les dangers pour les mineurs, l’impact sur la santé physique et mentale des utilisateurs, les atteintes aux droits fondamentaux, les risques pour les processus électoraux, ou encore les menaces pour la sécurité publique.

Ah oui, je comprends bien. En gros ils doivent censurer le contenu pour que cela soit conforme à la doctrine de l’Union européenne.

Ils pourront donc continuer tout ce qui est indiqué sur la précédente liste, dès lors que cela va dans le sens des prescriptions de l’UE.

Il y aura un bouton de dénonciation si ChatGPT ose dire que l’Union européenne n’est pas parfaite ? Où se trouvera le bureau de la kommandantur pour dénoncer ?

Au lieu de favoriser la liberté individuelle par la responsabilité individuelle, ils préfèrent limiter la liberté individuelle et remplacer une à une ce qui relève desdites responsabilités.

Qui est responsable pour mettre ses enfants devant cette idiotie de Roblox ? Qui est responsable de croire comme si c’était l’Oracle ChatGPT ? Qui encore est responsable de troquer son bon sens contre une pression sociale virtuelle (type Reddit) ? L’individu évidemment ! Seulement à force de l’infantiliser, on en arrive à brandir, de façon très opportune, la restriction des libertés individuelles. Pour votre bien !

En aparte…y a-t-il un bouton pour les prévenir que les plus motivés feront tourner sans AUCUNE censure les modèles d’IA en local ? Encore une fois, les criminels feront comme il leur plaira et c’est le quidam qui sera ficelé et bâillonné à son arbre.

Procédé grotesque !