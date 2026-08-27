Sur Roblox, les créateurs du jeu Steal an Egg avaient intégré un écran de vidéos courtes à regarder en boucle pendant l’entraînement du personnage, contre un gain de vitesse. Roblox a banni cette mécanique cette semaine, après avoir retiré puis remis en ligne le jeu sans cette fonction.
Steal an Egg est un jeu Roblox de simulation d’élevage. Les joueurs volent des œufs à des animaux sauvages pour les faire éclore en animaux de compagnie sur leur ferme, mais d’autres joueurs peuvent ensuite les leur reprendre. Pour gagner en vitesse et échapper aux voleurs, chaque joueur fait progresser son personnage sur un tapis roulant virtuel, ou paie en argent réel pour être plus rapide.
Il se trouve, rapporte Polygon, que ce tapis roulant intégrait un écran appelé « Reels ». Il diffusait des vidéos courtes en boucle pendant l’entraînement, composées pour beaucoup de contenus générés par IA et d’extraits TikTok repris sans crédit. Roblox a retiré le jeu le 24 août, après une vague de critiques en ligne contre ce mécanisme, avant de le remettre en ligne débarrassé de sa fonction Reels.
Roblox interdit toute récompense liée au visionnage en boucle de contenus
Sur son forum de développeurs, Roblox a fixé trois critères cumulatifs. Un jeu est interdit dans les catégories Kids et Select dès qu’il combine un flux de vidéos courtes, d’images ou de publications façon réseau social, une lecture automatique ou un défilement en boucle, et une récompense pour la consommation continue. Ces catégories concernent les comptes de moins de 16 ans. « Récompenser les utilisateurs pour la consommation d'un flux continu de contenu, sans point d'arrêt naturel, n'est pas approprié pour les jeunes utilisateurs », a écrit l’entreprise. Les publicités vidéo récompensées sont toujours autorisées, en l’absence d’automatisme de lecture ou de défilement.
Selon Kotaku, le jeu comptait environ 800 000 joueurs simultanés après le retrait de sa fonction Reels. Malgré cette suppression, il était le jeu le plus fréquenté de Roblox à ce moment-là. Sur le forum Discord du jeu, plusieurs joueurs ont protesté contre la disparition de cette fonction.
Le Sénat américain enquête sur la sécurité des enfants chez Roblox
À la mi-août, les sénateurs Josh Hawley et Dick Durbin ont annoncé l’ouverture d’une enquête du Sénat américain sur la sécurité des enfants chez Roblox. « Les enfants sur votre plateforme souffrent. Le Congrès ne détournera pas le regard », ont-ils écrit à l’entreprise. Les deux sénateurs citent, dans ce courrier, 65 381 signalements de suspicion d’exploitation sexuelle d’enfants recensés en 2025, plus du double de l’année précédente, et des arrestations liées à des faits de grooming, d’agression sexuelle, d’enlèvement et, dans certains cas, de meurtre, impliquant des mineurs rencontrés sur la plateforme.
Roblox avait pourtant instauré, avant cette enquête, une vérification faciale de l’âge et des restrictions de conversation selon l’âge. L’entreprise avait aussi mis en place un filtre de langage propulsé par IA.
Une autre polémique avait marqué la plateforme un an plus tôt. En août 2025, Roblox avait banni le YouTubeur Schlep, connu pour ses opérations d’infiltration contre des prédateurs sexuels. Cette décision a suscité une vague de critiques et une mobilisation en ligne sous le mot-clé #freeschlep ; elle a aussi débouché sur une enquête documentaire menée par Chris Hansen, figure connue de la traque aux prédateurs en ligne.
En avril, avant cette lettre du Sénat, l’Alabama avait obtenu de Roblox un règlement de 12,2 millions de dollars, soit environ 10,5 millions d’euros, interdisant aux comptes adultes d’envoyer des messages privés aux comptes d’enfants. La Louisiane, le Kentucky, la Floride, le Texas, le comté de Los Angeles, l’Australie et le Royaume-Uni poursuivent en outre Roblox pour des manquements systémiques allégués à la sécurité des enfants. « Roblox semble privilégier les revenus et les indicateurs d'engagement plutôt que la sécurité et le bien-être de nos enfants », ont écrit les deux sénateurs dans leur courrier.
- Des dizaines de milions de jeux disponibles dans le catalogue.
- Les échanges de messages et d'objets virtuels entre utilisateurs.
- La possibilité de créer des jeux sans compétence avancée de codage.
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