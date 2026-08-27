À la mi-août, les sénateurs Josh Hawley et Dick Durbin ont annoncé l’ouverture d’une enquête du Sénat américain sur la sécurité des enfants chez Roblox. « Les enfants sur votre plateforme souffrent. Le Congrès ne détournera pas le regard », ont-ils écrit à l’entreprise. Les deux sénateurs citent, dans ce courrier, 65 381 signalements de suspicion d’exploitation sexuelle d’enfants recensés en 2025, plus du double de l’année précédente, et des arrestations liées à des faits de grooming, d’agression sexuelle, d’enlèvement et, dans certains cas, de meurtre, impliquant des mineurs rencontrés sur la plateforme.

Roblox avait pourtant instauré, avant cette enquête, une vérification faciale de l’âge et des restrictions de conversation selon l’âge. L’entreprise avait aussi mis en place un filtre de langage propulsé par IA.

Une autre polémique avait marqué la plateforme un an plus tôt. En août 2025, Roblox avait banni le YouTubeur Schlep, connu pour ses opérations d’infiltration contre des prédateurs sexuels. Cette décision a suscité une vague de critiques et une mobilisation en ligne sous le mot-clé #freeschlep ; elle a aussi débouché sur une enquête documentaire menée par Chris Hansen, figure connue de la traque aux prédateurs en ligne.

En avril, avant cette lettre du Sénat, l’Alabama avait obtenu de Roblox un règlement de 12,2 millions de dollars, soit environ 10,5 millions d’euros, interdisant aux comptes adultes d’envoyer des messages privés aux comptes d’enfants. La Louisiane, le Kentucky, la Floride, le Texas, le comté de Los Angeles, l’Australie et le Royaume-Uni poursuivent en outre Roblox pour des manquements systémiques allégués à la sécurité des enfants. « Roblox semble privilégier les revenus et les indicateurs d'engagement plutôt que la sécurité et le bien-être de nos enfants », ont écrit les deux sénateurs dans leur courrier.