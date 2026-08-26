Prononcez Draco, mais comprenez Destructive Re-entry Assessment Container Object. Vous vous souvenez peut-être de cette espèce de cube développé par l’Agence spatiale européenne (ESA) et l’entreprise espagnole Deimos, sous un contrat de 3 millions d’euros pour la phase de démarrage.

L'’engin pèse entre 150 et 200 kg, fait la taille d’une machine à laver selon l’ESA et volera moins de douze heures avant sa rentrée atmosphérique complète, le temps que ses 200 capteurs et ses quatre caméras mesurent en temps réel la température, la dégradation des matériaux et les émissions de gaz à chaque altitude. Une capsule de 40 cm, conçue pour résister à la chaleur, conservera ces données et les transmettra vers un satellite géostationnaire pendant sa descente en parachute, avant l'’amerrissage.

Draco appartient au programme Space Safety de l’ESA, dont la charte « Zero Debris » a pour objectif d’arrêter, d’ici 2030, toute création de nouveaux débris en orbite.

