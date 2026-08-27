Avec les Plaud One, la marque transpose son enregistreur IA dans des écouteurs sans fil. Leur boîtier 4G peut capturer seul une réunion, avant qu’un agent ne transforme les échanges en notes, e-mails, rapports ou tâches.
Enregistrer une conversation n’est plus vraiment le problème. L’enjeu est désormais de savoir quoi en faire ensuite. C’est précisément le pari des Plaud One, présentés ce jeudi 27 août, qui capturent les conversations, appels, visioconférences, réunions physiques ou idées improvisées pour les transcrire, les résumer et, surtout, exploiter leur contexte afin d’enchaîner sur les actions à mener.
C’est là que Plaud veut se différencier. L’objectif n’est plus seulement de retrouver le compte rendu d’une réunion, mais de transformer immédiatement une conversation en action sans repasser systématiquement par le smartphone.
Des écouteurs, mais aussi un enregistreur 4G autonome
Une bonne partie du concept se cache dans le boîtier. Chaque écouteur embarque trois microphones MEMS et un capteur de vibrations vocales, tandis que l’étui ajoute quatre micros et une captation directionnelle annoncée jusqu’à cinq mètres. Le boîtier peut même enregistrer seul pendant 25 heures et conserver jusqu’à 30 heures d’audio.
L'eSIM intégrée et la 4G LTE doivent surtout lui permettre d’envoyer les enregistrements vers le cloud sans dépendre d’un téléphone. Plaud annonce une transcription dans 112 langues ainsi que l’identification des intervenants et la génération de résumés.
La partie audio reste plus conventionnelle. Les écouteurs semi-intra-auriculaires de 4,5 grammes intègrent des transducteurs de 12 mm, le Bluetooth 5.4 et le codec LDAC. Ils disposent également d’un mode transparence et d’une réduction de bruit active annoncée entre 35 et 40 dB. L’autonomie atteindrait six heures par charge, réduction de bruit active (ANC) coupée, et jusqu’à 36 heures grâce aux recharges depuis le boîtier.
- Format carte bancaire bluffant
- Quatre micros au top, même en environnement bruyant
- Écran AMOLED utile
L’IA ne veut plus seulement prendre des notes
Plaud n’est pas le premier à mélanger écouteurs et enregistreur. Les Viaim RecDot permettent déjà de lancer un enregistrement depuis les écouteurs ou leur boîtier, mais restent dépendants du smartphone pour transférer et traiter les captures, tandis que les TicNote Pods misent eux aussi sur une connexion 4G. Google exploite de son côté ses Pixel Buds comme interface vocale pour Gemini.
Le véritable pari de Plaud commence donc après l’enregistrement. Connecté à Gmail, Google Calendar, Notion ou Slack, son nouvel agent IA doit pouvoir rédiger un e-mail de suivi, générer un rapport, préparer un briefing ou déclencher certaines routines à partir des conversations précédentes. Sa mémoire contextuelle est également censée s’enrichir avec le temps.
La promesse reste toutefois à éprouver. L’activation vocale Hey Plaud n’arrivera que plus tard et la marque doit encore préciser le coût de la connexion 4G comme celui des crédits nécessaires aux actions de l’agent (Plaud Agent). Transformer des conversations en mémoire de travail hébergée dans le cloud soulève aussi d’inévitables questions de confidentialité, sans dispenser de prévenir les personnes enregistrées.
Le Plaud One édition Explorer sera proposé à 250 euros en précommande à partir d'aujourd'hui, avec 176 euros de crédits Plaud. Les premières livraisons et l’application Plaud 4.0 sont attendues au quatrième trimestre 2026.
- Des retranscriptions très fidèles
- Une captation irréprochable
- Son design et l'accroche magnétique
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