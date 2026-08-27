Enregistrer une conversation n’est plus vraiment le problème. L’enjeu est désormais de savoir quoi en faire ensuite. C’est précisément le pari des Plaud One, présentés ce jeudi 27 août, qui capturent les conversations, appels, visioconférences, réunions physiques ou idées improvisées pour les transcrire, les résumer et, surtout, exploiter leur contexte afin d’enchaîner sur les actions à mener.

C’est là que Plaud veut se différencier. L’objectif n’est plus seulement de retrouver le compte rendu d’une réunion, mais de transformer immédiatement une conversation en action sans repasser systématiquement par le smartphone.