La fièvre de l’intelligence artificielle commence à se retrouver directement sur les devis des concepteurs de puces. Selon Reuters, qui s’appuie sur deux sources proches du dossier, Samsung Foundry aurait relevé en juillet les tarifs de certaines nouvelles commandes jusqu’à 15%.

Le mouvement intervient un mois après les informations selon lesquelles TSMC prévoit également de relever ses tarifs jusqu’à 10% en 2027. Chez le taïwanais, cette hausse doit aussi compenser le renchérissement des matériaux, des équipements et de la construction de nouvelles usines à l’étranger.

Le contexte de marché est néanmoins commun : la demande, notamment liée à l’IA, progresse plus vite que certaines capacités de production. Cette tension redonne aux fondeurs une marge de manœuvre pour relever leurs prix. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne se gênent pas…