Nos conversations WhatsApp sont devenues de véritables archives : adresses, codes de porte, numéros de suivi et promesses de rendez-vous finissent ensevelis sous des semaines de messages. Pour exhumer une information, l'application impose pourtant un détour peu naturel par la fiche du contact. Cela pourrait bientôt changer : le site spécialisé WABetaInfo a repéré, dans la bêta iOS 26.31.10.70 distribuée via TestFlight, la référence à un bouton de recherche intégré directement à l'écran de discussion.

Un raccourci encore sous scellés dans la bêta

En l'état, il faut ouvrir la conversation, toucher le nom du contact ou du groupe, puis dénicher l'option « Rechercher » dans la fiche qui s'affiche : trois étapes avant de pouvoir taper le moindre mot-clé (un cheminement que même les habitués redécouvrent à chaque fois). Le bouton repéré dans la bêta logerait cette même recherche directement dans l'écran de discussion, accessible d'un geste. Le moteur, lui, ne bougerait pas : mêmes résultats, mêmes filtres, seul le chemin d'accès serait raccourci.

Toute la prudence habituelle reste néanmoins de mise : la fonction n'est activée pour aucun testeur, aucune date n'accompagne la découverte et Meta n'a rien confirmé. Les bêtas de WhatsApp regorgent d'ailleurs de fonctions repérées puis discrètement remisées, d'où le conditionnel qui s'impose ici. Seule certitude documentée : la référence existe dans le code de la version iPhone, sans équivalent signalé côté Android à ce stade. En attendant, le passage par la fiche contact reste la voie officielle, que détaille notre guide pour retrouver facilement un message dans une conversation WhatsApp.

Dix-sept ans d'existence, et la recherche reste un chantier

Le détour par la fiche contact n'a d'ailleurs rien d'ancestral, puisque ce bouton « Rechercher » y a été installé au fil des bêtas de début 2022, quand WhatsApp travaillait déjà à faciliter la recherche par mot-clé. La recherche par date a suivi le même chemin de croix : servie d'abord aux utilisateurs d'iPhone début 2023, elle n'a atteint Android qu'en février 2024. Mark Zuckerberg avait alors annoncé lui-même la nouveauté sur sa propre chaîne WhatsApp. Les filtres de tri par messages non lus, groupes ou favoris ont ensuite complété la panoplie. WhatsApp rénove sa recherche comme on retape une vieille maison : pièce par pièce, sans jamais toucher aux fondations.

Pendant ce temps, Telegram propose la navigation par date dans ses conversations depuis des années et en a fait un argument de confort face à son grand rival. La comparaison est d'autant moins flatteuse que Meta ne manque pas d'énergie pour tester d'autres nouveautés sur iPhone, de l'assistance à la rédaction dopée à l'IA aux résumés de conversations. Un geste au lieu de trois paraît dérisoire sur le papier ; c'est pourtant ce genre de friction minuscule qui décide de l'usage réel d'une fonction. La recherche existe dans WhatsApp depuis des années, encore faut-il que ses plus de deux milliards d'utilisateurs pensent à la dégainer plutôt que de faire défiler l'écran jusqu'à la tendinite.