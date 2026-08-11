Rocket Lab vient de dévoiler GHOST, un système de lancement capable d’expédier des fusées, leur infrastructure et leur contrôle de mission n’importe où dans le monde. Une arme de plus pour l’entreprise néo-zélandaise, qui s’impose comme l’un des rivaux les plus sérieux de SpaceX.
Cette annonce tombe au lendemain de résultats trimestriels particulièrement solides. Rocket Lab a en effet enregistré un chiffre d’affaires record de 234 millions de dollars au deuxième trimestre 2026, en hausse de 62 % sur un an. Son carnet de commandes atteint lui aussi un niveau inédit, porté notamment par la multiplication des contrats liés à la défense.
De quoi confirmer la montée en puissance de l’entreprise qui multiplie les acquisitions stratégiques. Avec GHOST, pour Global Hypersonic & Orbital Spaceport Technology, elle franchit une nouvelle étape.
Un pas de tir que l’on peut transporter, et installer, partout
Il s’agit d’un système de lancement comprenant l’ensemble des équipements nécessaires à un tir de fusée, allant de l’infrastructure de lancement, du support au sol et des systèmes de contrôle de portée. Mais à une différence majeure : il tient dans des conteneurs maritimes standards, transportables et installables sur un nouveau site en un temps record.
L’infrastructure est compatible avec les deux petits lanceurs de Rocket Lab : Electron, sa fusée orbitale, et HASTE, une version suborbitale dédiée aux essais hypersoniques. Car ils peuvent s’appuyer sur la même base logistique, ce qui simplifie considérablement le déploiement de nouveaux sites de tir.
« Depuis des années, nous sommes à la pointe dans le domaine des lancements de petite envergure destinés à la défense antimissile et à la sécurité nationale. Notre fiabilité, notre reproductibilité et nos tarifs abordables nous distinguent de tous nos concurrents », se félicite Peter Beck, fondateur et P.-D. G de Rocket Lab.
« La création de GHOST vise justement à rassembler ces atouts au sein d’un système déployable, capable de servir les programmes les plus importants au monde, quel que soit le lieu où ces missions doivent être menées », poursuit-il.
Rocket Lab monte en puissance
Le premier déploiement de GHOST aura lieu à Kodiak, en Alaska. Deux pas de tir y seront installés, formant le nouveau Launch Complex 4 de Rocket Lab. Le système doit y faire ses débuts opérationnels avec un vol suborbital prévu en 2027. De quoi porter à six le nombre total de pas de tir de Rocket Lab, répartis sur deux hémisphères, entre la Nouvelle-Zélande, la Virginie et désormais l’Alaska.
Outre ses juteux contrats avec l’US Space Force, la société voit plus loin. Elle cible également les alliés des États-Unis qui souhaiteraient disposer de leurs propres capacités de lancement sans avoir à investir dans un complexe permanent. À voir si cette très ambitieuse stratégie portera ses fruits.
Car en amont, Rocket Lab se prépare pour le lancement inaugural de Neutron, qui doit lui permettre de venir concurrencer l’indétrônable Falcon 9 de SpaceX. Pour rappel, cette dernière dispose aujourd'hui de trois pas de tir actifs : deux en Floride et un en Californie.
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