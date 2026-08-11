Le premier déploiement de GHOST aura lieu à Kodiak, en Alaska. Deux pas de tir y seront installés, formant le nouveau Launch Complex 4 de Rocket Lab. Le système doit y faire ses débuts opérationnels avec un vol suborbital prévu en 2027. De quoi porter à six le nombre total de pas de tir de Rocket Lab, répartis sur deux hémisphères, entre la Nouvelle-Zélande, la Virginie et désormais l’Alaska.