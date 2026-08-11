Mise en service en mars 2020, la Longue Marche 7A est un lanceur chinois de classe moyenne, haut de 60 mètres, propulsé au kérosène et à l’oxygène liquide. Sa spécialité : placer de lourdes charges vers l’orbite de transfert géostationnaire, à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres d’altitude. Un créneau qui en fait le cheval de bataille de la Chine pour l’envoi de ses satellites de communication les plus stratégiques. Et elle vient de subir une anomalie majeure, rapporte Reuters.