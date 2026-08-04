Les offres IPTV ne représentent par ailleurs qu’une partie des contenus parasites présents sur le portail. D’autres documents promettent des abonnés Instagram gratuits, des Robux pour Roblox ou encore des récompenses pour des jeux mobiles. Autant d’offres particulièrement séduisantes qui cachent généralement des systèmes d’affiliation, des collectes de données ou de véritables escroqueries.



La manière dont ces documents ont été ajoutés reste inconnue. La documentation du portail Cosmos indique pourtant que la mise en ligne de fichiers nécessite normalement un accès réservé à ses éditeurs. Le scénario n’est d'ailleurs pas inédit. En 2025, le portail Eurostat de la Commission européenne avait déjà été détourné selon une méthode quasiment identique. De faux guides IPTV avaient alors réussi à atteindre les premières places de Google en profitant, là encore, de la réputation d’un domaine institutionnel.



La suppression des PDF devrait rapidement faire disparaître les résultats les plus visibles. Elle ne réglera toutefois pas le problème de fond tant que la méthode ayant permis leur publication n’aura pas été identifiée et corrigée.