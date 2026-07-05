En octobre 2022, GRB 221009A a frappé la Voie lactée. C’était le sursaut gamma le plus lumineux jamais recensé. XMM-Newton et Chandra ont suivi l’écho de rayons X de cet évènement pendant plus d’un mois, jusqu’à ce que le Soleil masque la zone observée. Ils ont pu compléter l’échantillon avec deux sursauts plus anciens. GRB 031203 a explosé en décembre 2003 et GRB 160623A en juin 2016. Les rayons X de ces trois foyers ont traversé des nuages de poussière nichés dans les bras spiraux de la Voie lactée. Autour de chaque source, les grains de poussière ont diffusé cette lumière et ont formé des anneaux concentriques dont le diamètre grandissait avec le temps. Beatrice Vaia et son équipe ont calculé la distance du nuage diffuseur à partir de cette seule expansion, par simple géométrie.

Le bras de Persée conserve sa distance déjà connue, d’après l’étude complète. Le bras Externe et le bras Externe de Scutum-Centaure affichent en revanche une distance supérieure de 10 % aux modèles fondés sur la rotation galactique. Dix-neuf kiloparsecs, soit environ 62 000 années-lumière, ont remplacé les 20,4 kiloparsecs de la précédente estimation par parallaxe, datée de 2017, pour le bras Externe de Scutum-Centaure. L’équipe a par ailleurs réduit d'un facteur dix la marge d’erreur par rapport à ce record précédent. L’épaisseur du nuage responsable de cet anneau a atteint environ 3 500 années-lumière. Andrea Tiengo, coauteur de l’étude à l’IUSS Pavia, et ses collègues y ont vu la largeur totale du bras spiral, et non un nuage isolé.

« Nous mesurons les distances des bras spiraux par simple géométrie, et sans autre hypothèse », a déclaré Beatrice Vaia. « Les autres méthodes supposent une rotation de la Voie lactée, hypothèse de moins en moins fiable dans les régions externes de la galaxie ».