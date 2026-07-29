Pour l'autorité française, la bataille ne pourra pas se gagner uniquement à l'échelle de l'Hexagone. Pourquoi ? Car un site bloqué en France peut très bien continuer d'exister ailleurs en Europe, hors de portée du régulateur français. L'ARCOM, qui se présente comme le garant d'un « internet de confiance » et de la lutte contre les contenus illicites, appelle donc à une intensification de l'action au niveau européen, seul échelon, selon elle, capable d'empêcher que le web pour adultes ne se transforme en jeu du chat et de la souris sans fin, où chaque plateforme bloquée est aussitôt remplacée par une nouvelle venue.