La notion de droit d'auteur dans le domaine de l'IA est encore floue à certains égards. OpenAI entend bien apporter une clarification à ce sujet, en interdisant certaines pratiques.
Voler des droits d'auteurs ? Hors de question pour ChatGPT. OpenAI ajoute de nouvelles limitations à son IA, permettant d'éviter toute reprise exacte d'un style précis, afin de protéger les auteurs, actuels ou anciens.
ChatGPT refuse certaines requêtes
Désormais, ChatGPT refuse de se plier à ce type de requêtes. Des publications sur les réseaux sociaux ont également signalé ce changement de comportement, avant que la presse américaine ne teste. Ce revirement marque une évolution notable par rapport à la situation décrite dans une étude récente du site No Latency, qui montrait que le chatbot acceptait encore d'imiter le style d'auteurs décédés.
Des tests menés de manière indépendante ont permis d'obtenir de tels résultats. Lors d'une demande faite à ChatGPT d'écrire une histoire dans le style d'Agatha Christie, en l'occurrence, un récit policier sur une femme enquêtant sur la disparition soudaine de son mari, le chatbot a refusé d'exécuter la demande telle quelle. La réponse de ChatGPT étant la suivante :
Les œuvres d'Agatha Christie sont encore protégées par le droit d'auteur, je ne peux donc pas produire un texte qui imite étroitement son style distinctif.
ChatGPT veut répondre, il propose une alternative
Comme on le sait bien, ChatGPT veut absolument donner une réponse, l'IA ne peut pas dire "je ne sais pas". Donc, ChatGPT propose une alternative qui consiste rédiger un texte reprenant les caractéristiques généralement associées à l'auteure, tout en restant original.
Avec une réponse de ce type, on peut aisément penser que le refus se limite à une mise en garde, qu'à un blocage total.
Cette évolution pourrait s'expliquer par la volonté d'OpenAI de limiter les risques juridiques liés aux droits d'auteur, dans un contexte où la société fait déjà face à plusieurs poursuites judiciaires sur ce terrain.
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