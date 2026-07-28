Comme on le sait bien, ChatGPT veut absolument donner une réponse, l'IA ne peut pas dire "je ne sais pas". Donc, ChatGPT propose une alternative qui consiste rédiger un texte reprenant les caractéristiques généralement associées à l'auteure, tout en restant original.

Avec une réponse de ce type, on peut aisément penser que le refus se limite à une mise en garde, qu'à un blocage total.