Un petit monstre de puissance, d'endurance et de photographie donc… que nous pourrons nous contenter de regarder évoluer de loin, de très loin même. Restera toutefois à voir si l'envolée des prix de la RAM permet à la marque de se positionner judicieusement sur un marché en pleine inflation. S'il est vendu trop cher, le OnePlus 16 court déjà à sa perte.