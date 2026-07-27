Alors que OnePlus s'est officiellement désengagé du marché international, des fuites nous présentent en avance le futur flagship que lancera la marque en exclusivité en Chine. Spoiler : c'est de loin son mobile le plus impressionnant.
Quel immense gâchis. Alors qu'OPPO a officiellement annoncé il y a quelques jours que OnePlus ne sortira plus ses smartphones qu'en Chine, l'informateur Digital Chat Station nous glisse des premiers détails croustillants sur le OnePlus 16 — le prochain flagship de la marque, qui nous restera donc étranger (à moins de se lancer dans l'import).
- Nouveau design réussi
- Une puce surpuissante au service d'un smartphone ultrafluide
- Une autonomie époustouflante
Le meilleur smartphone de OnePlus ne sortira jamais chez nous
Si l'on aurait pu croire que la réduction de voilure chez OnePlus se traduirait par une entreprise fantôme, privée de ses moyens, il n'en est visiblement rien. En Chine, la marque lancée en 2013 devrait continuer de prospérer. En tout cas, son futur smartphone met l'eau à la bouche, si tant est que les infos partagées par Digital Chat Station soient avérées.
Attendu à l'automne prochain, le supposé OnePlus 16 pourrait donc se présenter avec un écran AMOLED de 6,78" aux bordures extrafines, symétriques, de moins d'un millimètre. Encore plus impressionnant que le OnePlus 15, la dalle pourrait grimper à 185 Hz. Un record.
Autre élément notable issu de cette fuite : le OnePlus 16 pourrait adopter une batterie absolument massive de 9 000 mAh. Un bond de géant, par rapport aux 7 300 mAh qui offraient déjà une autonomie dantesque au OnePlus 15.
Une partie photo inspirée du Find X9 Pro
Au dos du smartphone (dont le design devrait être relativement proche du OnePlus 15), on retrouvera un trio d'appareils photo dont les caractéristiques seraient largement tirées vers le haut. D'après Digital Chat Station, OnePlus recyclerait en réalité la configuration du tout récent OPPO Find X9 Ultra, à savoir un capteur principal de 200 Mpx, un ultrawide de 50 Mpx et un téléobjectif 5x de 50 Mpx.
Comme souvent, le OnePlus 16 doit également être l'un des tout premiers smartphones à adopter la future Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro de Qualcomm. D'après les informations du leaker, il s'agira également du premier smartphone OnePlus à être lancé sous ColorOS, la surcouche Android d'OPPO.
Un petit monstre de puissance, d'endurance et de photographie donc… que nous pourrons nous contenter de regarder évoluer de loin, de très loin même. Restera toutefois à voir si l'envolée des prix de la RAM permet à la marque de se positionner judicieusement sur un marché en pleine inflation. S'il est vendu trop cher, le OnePlus 16 court déjà à sa perte.