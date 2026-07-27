Foire aux questions

Contenu généré par l’IA

Que signifie une « anomalie thermique » détectée par satellite sur les cartes d’incendies (FIRMS, Copernicus/EFFIS) ?

Une anomalie thermique correspond à un pixel satellite dont la signature infrarouge indique une température nettement plus élevée que l’environnement proche. Cela ne “voit” pas forcément une flamme : la détection peut venir d’un feu de végétation, d’un brûlage agricole, d’une activité industrielle ou d’un autre point chaud. Le marqueur affiché sur la carte ne représente pas la surface exacte de l’incendie, mais la présence d’un signal chaud quelque part à l’intérieur du pixel concerné. Les services comme EFFIS appliquent des filtres (occupation des sols, proximité urbaine, niveau de confiance), sans pouvoir éliminer tous les faux positifs. À l’inverse, de petits foyers ou des zones masquées par nuages et fumées peuvent échapper temporairement à la détection.

Pourquoi la taille des pixels MODIS et VIIRS change-t-elle l’interprétation d’une carte d’incendie ?

MODIS et VIIRS sont deux capteurs embarqués sur satellites qui n’ont pas la même résolution au sol : environ 1 km pour MODIS, contre 375 m pour VIIRS. Plus le pixel est grand, plus une détection indique seulement qu’il existe une source chaude quelque part dans une zone étendue, sans permettre de localiser finement le foyer. Avec VIIRS, on peut repérer des foyers plus petits et suivre plus précisément la dynamique d’un grand incendie, mais cela reste une détection « par pixel », pas un tracé exact du front de flammes. La différence de résolution peut aussi expliquer pourquoi deux cartes basées sur des capteurs différents ne “dessinent” pas la même situation. Enfin, la fréquence de passage des satellites et les délais d’intégration des données influencent la “fraîcheur” des points affichés.

Quelle est la différence entre « surface parcourue », « front actif » et « carte de risque » pour un incendie ?

La surface parcourue désigne l’emprise totale des zones touchées par le feu depuis le début de l’événement, sans signifier que toute la zone brûle en même temps. Le front actif correspond aux secteurs où l’incendie est en cours de propagation et où l’intensité peut évoluer très vite selon le vent, l’humidité ou les reprises de feu. Une carte de risque (ex. vigilance feux de forêt) ne localise pas un incendie en cours : elle estime la probabilité de départ et de propagation selon les conditions météo et l’état de la végétation. D’autres cartes indiquent des restrictions d’accès (massifs fermés, circulation limitée), ce qui peut être confondu à tort avec une carte de feux actifs. Pour interpréter correctement une carte, il faut identifier précisément ce qu’elle mesure, ainsi que sa date et son heure.