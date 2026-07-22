Du côté du climat, l'impact des éruptions volcaniques reste assez mystérieuse, notamment sur la taille et la composition des aérosols qu'elles libèrent dans la stratosphère. En croisant plusieurs satellites avec un réseau de mesures au sol, les chercheurs ont étudié l'éruption du volcan Raikoke en 2019. Dans certains morceaux de panache piégés dans des tourbillons de longue durée, la croissance des aérosols soufrés s'est révélée trois fois plus importante, ce qui est rare et invite à revoir les modèles d'impact du volcanisme sur le climat. Pour suivre ces phénomènes en quasi temps réel, le portail en ligne Volcano Space Observatory centralise désormais les données sur les panaches volcaniques et la déformation du sol, avec des outils comme la plateforme VOLCPLUME, ou un calculateur de flux de dioxyde de soufre, illustrés par les éruptions de La Palma, du Hunga Tonga ou de La Soufrière. La même logique est appliquée aux villes. En restituant la température de surface terrestre depuis l'espace à l'aide de réseaux de neurones, les scientifiques parviennent aujourd'hui à mieux cartographier le phénomène des îlots de chaleur urbains.