L’été, c’est aussi la saison des balades et randonnées en moyenne et haute montagne. Mais en dehors des risques de blessures, de coups de chaud ou de froid, certains randonneurs font parfois l’expérience de se perdre. C'est ce qui est arrivé à deux d’entre eux, mardi soir, dans la vallée du Marcadau.

Julien Vignasse rentrait de sa journée de travail lorsqu’il a croisé deux jeunes femmes de 18 à 19 ans, visiblement perdues. Agent au Parc national des Pyrénées, il leur a demandé leur itinéraire. Les deux randonneuses cherchaient le lac d’Estom depuis deux heures, sans avoir croisé le refuge Wallon-Marcadau qui devait pourtant jalonner leur parcours. Quand il leur a demandé leur carte, elles lui ont tendu un téléphone. La carte reçue par les deux femmes situait le lac d'Estom dans la vallée du Marcadau. Or le lac véritable se trouve dans une vallée voisine, à plusieurs kilomètres de là. Les randonneurs rejoignent le refuge Wallon-Marcadau depuis le parking du Pont d’Espagne, en deux heures de marche environ. Petit détail, elles avaient généré leur carte avec ChatGPT.

