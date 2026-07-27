Près de Cauterets, dans les Hautes-Pyrénées, un agent du Parc national a retrouvé deux jeunes randonneuses épuisées, perdues après avoir suivi un itinéraire conseillé par ChatGPT. La carte générée avait situé le lac d’Estom et le refuge Wallon-Marcadau dans la mauvaise vallée.
L’été, c’est aussi la saison des balades et randonnées en moyenne et haute montagne. Mais en dehors des risques de blessures, de coups de chaud ou de froid, certains randonneurs font parfois l’expérience de se perdre. C'est ce qui est arrivé à deux d’entre eux, mardi soir, dans la vallée du Marcadau.
Julien Vignasse rentrait de sa journée de travail lorsqu’il a croisé deux jeunes femmes de 18 à 19 ans, visiblement perdues. Agent au Parc national des Pyrénées, il leur a demandé leur itinéraire. Les deux randonneuses cherchaient le lac d’Estom depuis deux heures, sans avoir croisé le refuge Wallon-Marcadau qui devait pourtant jalonner leur parcours. Quand il leur a demandé leur carte, elles lui ont tendu un téléphone. La carte reçue par les deux femmes situait le lac d'Estom dans la vallée du Marcadau. Or le lac véritable se trouve dans une vallée voisine, à plusieurs kilomètres de là. Les randonneurs rejoignent le refuge Wallon-Marcadau depuis le parking du Pont d’Espagne, en deux heures de marche environ. Petit détail, elles avaient généré leur carte avec ChatGPT.
Les secours des Pyrénées redoutent les randonneurs égarés par des cartes IA
Dans un short sur YouTube, Julien Vignasse, déplore qu’ « il n'y a rien qui va dans cette carte ». Il a alors refait un itinéraire sur place, revu à la baisse car les deux femmes étaient novices et marchaient en baskets de running. Personne n’a été blessé ce mardi soir, mais l’agent imagine sans peine un scénario plus grave. Si l’une des randonneuses s’était tordu la cheville et avait indiqué le lac d’Estom comme position aux secours, les sauveteurs l’auraient cherchée à trois vallées de l’endroit réel. Sébastien Abadie, chef de l’unité du CRS de Gavarnie, n'a pas encore reçu d’appel de secours lié à une carte produite par une IA, mais il s’attend à ce que la situation se présente. Julien Vignasse croise par ailleurs régulièrement des randonneurs égarés par de fausses cartes, même si la plupart corrigent leur erreur assez vite.
Les chatbots ne consultent aucune base cartographique officielle, car ils formulent une réponse plausible à partir de textes déjà vus, sans vérification sur le terrain. Il n’est donc pas « anormal » qu’il se trompe, même d’une vallée.
Un catalogue d’applications cartographiques vérifiées pour être sûr de ne pas se tromper
L’histoire se termine bien pour nos deux randonneuses, mais on peut se passer de l’IA et des chatbots pour se laisser guider par une carte. Plusieurs outils exploitent des données cartographiques officielles plutôt que sur du texte reconstitué.
- Accessibilité des cartes IGN officielles
- Variété des cartes
- Simplicité d’utilisation
- Accès aux cartes détaillées hors ligne.
- Création d'itinéraires à la main.
- Partage de localisation pour plus de sécurité.
- Parcours sélectionnés par des experts
- Excellente expérience utilisateur
- Données IGN gratuites
Pour les parcours en France et en Belgique, Hika propose des itinéraires sélectionnés par des professionnels de la montagne, avec des fonds de carte IGN gratuits. Mais vous pouvez en découvrir d’autres en consultant notre comparatif ci-dessous.
Enfin, n’oubliez pas que l’office de tourisme est une excellente solution, plus simple et fiable avant un départ en randonnée, car le personnel connaît l’état réel des sentiers selon le niveau du marcheur. Le personnel des offices de tourisme vous orientera en plus vers des parcours adaptés à votre niveau réel.