L'intérêt principal de ces machines réside dans leur capacité à s'introduire dans des espaces très étroits, inaccessibles aux équipes humaines ou aux engins mécaniques.

"Les robots-serpents peuvent pénétrer dans des volumes très compacts que les machines et les personnes ne peuvent pas atteindre autrement. C'est important en recherche et sauvetage, car nous avons pu étendre la portée visuelle des secouristes de manière sécurisée", explique Howie Choset, responsable du laboratoire de biorobotique de Carnegie Mellon.

Il compare l'opération à "une chirurgie mini-invasive pratiquée sur une structure".