En anticipant l'événement, les opérateurs avaient annoncé une hausse de 25 % de leurs budgets publi-promotionnels pour 2026, avec près de 150 millions d'euros de marketing et de gratifications concentrés sur les mois de juin et juillet, surtout à la télévision. L'ANJ leur avait demandé de ne pas dépasser ces enveloppes annoncées, consigne dont elle ne pourra vérifier le respect qu'à l'examen du bilan 2026, mais que les opérateurs semblent, pour l'instant, avoir suivie. Les fameuses pauses fraîcheur n'ont pas été commercialisées par M6 et beIN Sports (qui ont profité à l'inverse des SMS surtaxés) auprès des opérateurs de jeux d'argent, afin de ne pas alourdir la pression publicitaire pendant les matchs. L'Autorité envisage désormais d'actualiser la charte d'engagement signée en 2022 avec les éditeurs et les régies publicitaires, tandis que huit opérateurs ont, de leur côté, mené leurs propres campagnes de prévention du jeu excessif.