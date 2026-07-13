Comme lors de chaque grand événement, divertissement ou rendez-vous sportif majeur, et la Coupe du monde en est un parfait exemple, le SMS surtaxé est de retour sur les écrans français. Le quart de finale opposant la France au Maroc, diffusé le 9 juillet sur M6 et remporté aisément par les Bleus, a rassemblé 16,09 millions de téléspectateurs, soit 72,8 % de part d'audience selon Médiamétrie, l'un des meilleurs scores de l'année pour la chaîne. Un jeu-concours accompagnait la retransmission : il suffisait d'envoyer un SMS, facturé bien au-dessus du prix d'un texto classique, pour tenter de remporter un lingot d'or, un chèque ou un voyage pour assister à la finale. Les règles de remboursement, car elles existent, sont largement méconnues du grand public.