Les jeux-concours par SMS surtaxé des diffuseurs de la Coupe du monde génèrent des centaines de millions d'euros en France et au Royaume-Uni. Mais si participer prend quelques secondes, se faire rembourser peut prendre des mois.
Comme lors de chaque grand événement, divertissement ou rendez-vous sportif majeur, et la Coupe du monde en est un parfait exemple, le SMS surtaxé est de retour sur les écrans français. Le quart de finale opposant la France au Maroc, diffusé le 9 juillet sur M6 et remporté aisément par les Bleus, a rassemblé 16,09 millions de téléspectateurs, soit 72,8 % de part d'audience selon Médiamétrie, l'un des meilleurs scores de l'année pour la chaîne. Un jeu-concours accompagnait la retransmission : il suffisait d'envoyer un SMS, facturé bien au-dessus du prix d'un texto classique, pour tenter de remporter un lingot d'or, un chèque ou un voyage pour assister à la finale. Les règles de remboursement, car elles existent, sont largement méconnues du grand public.
La Coupe du monde, terrain de jeu idéal pour le SMS surtaxé
Le principe du jeu-concours par SMS surtaxé n'est pas nouveau, vous le savez, mais il continue de fonctionner à plein régime à chaque grand rendez-vous sportif. Avec la promesse, pendant le Mondial, de gagner 150 000 ou même 200 000 euros en un éclair, il faut envoyer un texto vers un numéro dédié, en plein match, à presque 3 euros le SMS, pour tenter de remporter le lot depuis son canapé sans avoir à se déplacer, à s'inscrire au préalable, ni à lever les yeux de votre téléviseur plus de quelques secondes. C'est cette accessibilité immédiate, calquée sur le rythme même du direct, qui explique le succès durable de ces opérations auprès des chaînes de télévision.
Ce petit geste anodin pèse très lourd à l'échelle du marché. En France, les services de données mobiles surtaxés ont généré près de 380 millions d'euros hors taxes en 2025, selon l'ARCEP, le régulateur des télécoms. De quoi rappeler que le SMS surtaxé reste un levier économique méconnu de la télévision, encore plus sollicité à mesure que les audiences du linéaire diminuent année après année.
Ne pensez d'ailleurs pas que le phénomène s'arrête aux frontières hexagonales. Au Royaume-Uni, les téléspectateurs ont dépensé 165,8 millions de livres (194 millions d'euros) en SMS surtaxés entre avril 2024 et mars 2025, un marché lui aussi largement alimenté par les jeux et concours diffusés à la télévision.
Le remboursement du SMS surtaxé, la simplicité s'arrête après le jeu
Il y a la simplicité de participer d'un côté, et de l'autre la complexité de se faire rembourser en cas de contestation. Car oui, il est possible de se faire rembourser ses frais de participation à un jeu-concours télé. Pour obtenir son argent, le téléspectateur doit d'abord remettre la main sur le règlement du jeu, souvent disponible uniquement sur un site internet, en tout petits caractères, puis conserver sa facture détaillée, seule preuve reconnue de sa participation. Il lui faut ensuite constituer un dossier de réclamation et l'envoyer dans un délai généralement limité à 90 jours après la fin de l'opération, sans quoi la demande n'est plus recevable.
Généralement, la procédure tourne rarement en faveur du consommateur pressé. Certains règlements annoncent un remboursement sous trois mois, mais dans les faits, le délai moyen constaté pour les jeux M6 grimpe à 167 jours, d'après les données recueillies par la plateforme Robin des Ronds auprès de ses utilisateurs. « Aujourd'hui, quelques secondes suffisent pour participer ; récupérer son argent demande, lui, beaucoup plus d'efforts », résume Simon Dubreu, le fondateur de la plateforme.
Robin des Ronds propose d'automatiser gratuitement les démarches de réclamation, sans commission sur les sommes récupérées. Seul le courrier de réclamation reste facturé, à partir de 2,67 euros TTC, un montant lui-même remboursable par l'organisateur du jeu. De quoi rappeler qu'entre l'envoi d'un SMS et la récupération de son argent, l'effort demandé au téléspectateur n'a clairement pas la même intensité. Certains y réfléchiront peut-être à deux fois, mardi soir, pendant la demi-finale France – Espagne.