Révolution technologique ou dépassement des limites ? Claude peut désormais apprendre de votre façon de travailler, pour s'y adapter au mieux. Cependant, la méthode devrait ne pas convenir à tous.
Anthropic a déployé une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs d’enseigner des processus de travail à l’outil en enregistrant leur écran. Baptisée "Record a skill" (Enregistrer une compétence), cette option s’ajoute aux outils "Cowork" déjà disponibles pour les abonnés payants.
Jusqu’à présent, les utilisateurs devaient décrire par écrit les étapes d’une tâche pour que Claude puisse les reproduire. Désormais, ils peuvent montrer directement à l’IA comment effectuer une opération en partageant leur écran, en enregistrant leurs clics, leurs saisies et en ajoutant un commentaire vocal.
Une fois l’enregistrement terminé, Claude analyse la démonstration et génère ce qu’Anthropic appelle une "compétence répétable". Autrement dit, un processus automatisable, sans nécessiter de description textuelle détaillée.
Un outil qui cible les tâches répétitives
La fonctionnalité vise principalement les tâches récurrentes, comme la génération de rapports nécessitant l’aggrégation de données issues de plusieurs sources. Par exemple, un utilisateur pourrait enregistrer les étapes pour extraire des informations depuis différents fichiers et les organiser dans un format spécifique. Claude serait ensuite capable de reproduire cette séquence sur demande.
"Record a skill" est accessible aux abonnés des formules Max, Pro et Team. Aucune indication n’a été donnée quant à une éventuelle extension de cette fonctionnalité aux utilisateurs gratuits de Claude.
Disponibilités et limites
Plusieurs abonnés ont signalé l’apparition de l’option peu après son annonce, le mardi 22 juillet. Pour y accéder, il faut se rendre dans l’onglet "Cowork", puis sélectionner "Enregistrer une compétence" avant de lancer l’enregistrement.
- Upload de fichiers pouvant aller jusqu'à 100 000 tokens (75 000 mots environ)
- Personnalisation avancée
- Conception éthique
Anthropic n’a pas précisé le nombre d’utilisations autorisées par plan d’abonnement. Un utilisateur de Reddit, sous le pseudonyme neveralone59, a affirmé que la fonction était disponible une fois toutes les cinq heures avec un abonnement Pro. On ne sait toutefois pas si la durée d'enregistrement ou la complexité des tâches impacte ce délai.
Autre nouveauté : un simulateur pour les développeurs iOS
Parallèlement, Anthropic a annoncé une fonctionnalité dédiée aux développeurs d’applications iOS. Intégrée à l’application « Claude Code » pour Mac, elle permet d’émuler le comportement d’un service via un simulateur virtuel, afin de tester des applications destinées à l’iPhone et à l’iPad.