Anthropic n’a pas précisé le nombre d’utilisations autorisées par plan d’abonnement. Un utilisateur de Reddit, sous le pseudonyme neveralone59, a affirmé que la fonction était disponible une fois toutes les cinq heures avec un abonnement Pro. On ne sait toutefois pas si la durée d'enregistrement ou la complexité des tâches impacte ce délai.