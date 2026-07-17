Dans le détail, ce nouveau fichier doit condenser les connaissances essentielles extraites d’une réunion, parmi lesquelles son titre, sa date, les principaux sujets abordés et les informations jugées importantes par l’IA. Microsoft assure qu’il ne contiendra aucun extrait brut de la transcription, même si Teams devra bien analyser cette dernière et les métadonnées associées pour produire sa synthèse.

À son lancement, cette mémoire alimentera d’abord Facilitator, l’agent chargé notamment de prendre des notes et de suivre les décisions prises pendant une réunion. Il pourra s’appuyer sur le fichier pour répondre à des questions ultérieures, en renvoyant vers le récapitulatif ou l’invitation correspondante, avant que Microsoft n’en ouvre plus largement l’exploitation à Copilot et à ses autres outils d’IA.

La création de cette archive restera toutefois soumise à plusieurs conditions. Teams ne générera un fichier .meeting que lorsqu’une transcription aura été créée et enregistrée, qu’au moins une personne invitée disposera d’une licence Microsoft 365 Copilot et que l’organisateur aura autorisé l’utilisation de Copilot et de Facilitator pendant et après la réunion.

À noter également que Teams ne créera pas d’archive pour les échanges chiffrés de bout en bout, protégés par certaines étiquettes de confidentialité ou soumis à des restrictions empêchant leur copie et leur transfert. L’organisateur pourra par ailleurs éviter la génération du fichier en n’autorisant les fonctions d’IA que pendant la réunion.