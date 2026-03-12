Avec cette mise à jour, les réunions tenues dans une salle Teams sous Android pourront afficher une transcription en direct sur les appareils des invités. Le texte généré indiquera aussi l’identité de la personne qui parle ainsi que l’heure de chaque intervention, ce qui devrait faciliter le suivi des échanges et leur consultation ultérieure.

Si la traduction est activée, la discussion pourra également apparaître dans une autre langue sur l’écran principal de la salle. Le texte original et sa version traduite pourront alors s’afficher côte à côte, afin d’aider les personnes ne parlant pas, ou mal, la langue de la réunion à suivre plus facilement la conversation.

La transcription pourra être lancée depuis la console de la salle via les options d’enregistrement et de transcription de la réunion. Au moment de l’activation, les utilisateurs et utilisatrices devront confirmer la langue parlée et les participants seront informés que la transcription est en cours.

La fonction ne sera toutefois disponible que sur les équipements disposant d’une licence Microsoft Teams Rooms Pro. Dans ce cas, elle sera activée par défaut tout en respectant les politiques définies par les administrateurs dans le centre d’administration de Microsoft Teams.