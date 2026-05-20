Cela ressemble à un bug, et pourtant, ce n’est pas toujours le cas. Quand un enregistrement n’est plus accessible dans Teams, il n’a pas forcément été supprimé ni perdu. Il a parfois simplement expiré, et peut encore être récupéré au bon endroit.
C’est le genre de disparition qui met vite tout le monde de mauvaise humeur. Un enregistrement de réunion Teams consulté la veille devient soudain inaccessible, le récapitulatif affiche un message laissant penser à un problème de droits, et l’équipe support se retrouve à démêler une affaire de « fichier perdu sur fond d’énième bug » qui n’en est pas forcément une.
Derrière Teams, OneDrive et SharePoint tirent les ficelles
Car, aussi contre-intuitif que cela puisse sembler, les enregistrements Teams ne sont pas stockés directement dans Teams. L’application ne sert ici que d’interface d’accès à un fichier hébergé par d’autres services Microsoft 365, en l’occurrence le OneDrive de l’organisateur ou de l’organisatrice pour les réunions classiques, ou le site SharePoint associé à l’équipe pour les réunions de canal.
À cette organisation déjà peu évidente s’ajoute une autre subtilité. Les enregistrements et transcriptions peuvent automatiquement expirer, selon les règles définies par l’organisation dans Microsoft 365. Une fois le délai écoulé, OneDrive comme SharePoint appliquent la consigne et déplacent le fichier dans la corbeille.
Jusque-là, Teams ne fait donc qu’appliquer les règles prévues. Là où le bât blesse, c’est dans la manière de présenter les choses. Dans le récapitulatif de réunion, l’utilisateur ou l’utilisatrice peut voir s’afficher un message du type « Vous n’avez pas accès », laissant logiquement penser à un problème d’autorisation ou de disparition inopinée. Difficile, dans ces conditions, de poser le bon diagnostic du premier coup. On vérifie les droits, on soupçonne une suppression manuelle, on incrimine la messagerie, alors que l’enregistrement a peut-être simplement quitté son emplacement habituel pour rejoindre… la corbeille.
Un enregistrement récupérable, mais pas indéfiniment
Pour remettre la main dessus, il faut donc d’abord identifier la nature de la réunion concernée. Dans le cas d’une réunion classique, la vérification doit se faire dans la corbeille OneDrive de la personne qui a organisé la réunion. Dans le cas d’une réunion de canal, il faut chercher dans la corbeille SharePoint du site d’équipe.
Attention toutefois, le délai joue évidemment contre les retardataires, sinon ce serait trop facile. Dans un environnement professionnel ou scolaire, les éléments supprimés dans OneDrive comme dans SharePoint sont conservés 93 jours par défaut, sauf réglage différent appliqué par l’administrateur ou l’administratrice. Pour les comptes personnels, ce délai tombe à 30 jours. Passé l’échéance, ou après purge de la corbeille, la récupération à l’aide des outils habituels n’est plus garantie.
Inutile donc de retourner les paramètres Teams dans tous les sens. Un enregistrement disparu n’est pas toujours perdu, mais il ne faut pas trop traîner avant d’aller le chercher.
- Qualité des appels, audio comme vidéo
- Fonctions de messagerie
- Version gratuite assez généreuse