Car, aussi contre-intuitif que cela puisse sembler, les enregistrements Teams ne sont pas stockés directement dans Teams. L’application ne sert ici que d’interface d’accès à un fichier hébergé par d’autres services Microsoft 365, en l’occurrence le OneDrive de l’organisateur ou de l’organisatrice pour les réunions classiques, ou le site SharePoint associé à l’équipe pour les réunions de canal.

À cette organisation déjà peu évidente s’ajoute une autre subtilité. Les enregistrements et transcriptions peuvent automatiquement expirer, selon les règles définies par l’organisation dans Microsoft 365. Une fois le délai écoulé, OneDrive comme SharePoint appliquent la consigne et déplacent le fichier dans la corbeille.

Jusque-là, Teams ne fait donc qu’appliquer les règles prévues. Là où le bât blesse, c’est dans la manière de présenter les choses. Dans le récapitulatif de réunion, l’utilisateur ou l’utilisatrice peut voir s’afficher un message du type « Vous n’avez pas accès », laissant logiquement penser à un problème d’autorisation ou de disparition inopinée. Difficile, dans ces conditions, de poser le bon diagnostic du premier coup. On vérifie les droits, on soupçonne une suppression manuelle, on incrimine la messagerie, alors que l’enregistrement a peut-être simplement quitté son emplacement habituel pour rejoindre… la corbeille.