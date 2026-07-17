Et l'Europe n'en est pas à son coup d'essai. En France, la DGCCRF, autrement dit la Répression des fraudes, a infligé début juin deux nouvelles amendes à Shein pour un total de 22 millions d'euros, sanctionnant le non-respect du délai légal de rétractation et des lacunes dans la traçabilité des produits. Un total qui porte à plus de 210 millions d'euros le cumul des sanctions françaises contre l'enseigne, une somme qui inclut déjà une précédente amende de 40 millions d'euros pour fausses promotions ainsi que les 150 millions d'euros infligés par la CNIL sur le sujet des cookies.