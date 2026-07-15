Une équipe du CNRS et de chercheurs italiens vient de développer un outil de calcul quantique open source, QE-Converse, capable d'identifier avec précision les défauts atomiques dans les cristaux, une avancée clé pour la microélectronique et les technologies quantiques.
Repérer un défaut atomique dans le silicium ou le diamant, c'est un peu chercher une aiguille invisible dans une botte de foin cristalline, et pourtant, un seul atome mal placé peut suffire à changer les performances d'une puce électronique ou d'un futur ordinateur quantique. Les scientifiques disposent bien d'une technique de choix pour les traquer, la résonance paramagnétique électronique, capable de capter la signature magnétique laissée par ces anomalies. Mais jusqu'ici, la traduire en résultats fiables relevait du casse-tête : les calculs devenaient instables dès que les simulations grandissaient, et les logiciels existants, vieillissants, peinaient à suivre. C'est ce verrou qu'une équipe du CNRS et de chercheurs italiens vient de faire sauter, dans une étude publiée ce mois-ci dans la revue Nature.
Les défauts atomiques donnaient du fil à retordre aux chercheurs, mais c'est presque du passé
Dans un cristal parfait, chaque atome occupe une place précise, agencée selon un motif répété à l'infini. Mais la réalité est rarement aussi propre. Il arrive qu'un atome manque à l'appel, qu'un intrus s'invite dans la structure, ou qu'un électron supplémentaire traîne dans le coin. Ces anomalies microscopiques, appelées défauts ponctuels, ne sont pas de simples imperfections cosmétiques. Elles influencent directement le comportement électronique du matériau, pour le meilleur ou pour le pire. On peut prendre l'exemple d'un atome d'azote qui vient se glisser à la place d'un atome de silicium. Résultat, un électron célibataire se retrouve piégé sur une liaison voisine, laissant une signature magnétique bien particulière que les chercheurs peuvent ensuite traquer.
Pour repérer ces défauts, les physiciens s'appuient sur une technique de choix, la résonance paramagnétique électronique, ou RPE, capable de capter la trace magnétique qu'un défaut imprime dans son environnement. Parmi les grandeurs qu'elle livre, le tenseur g (la signature magnétique unique qui révèle la structure d'un défaut) tient une place à part, en ce qu'il condense en quelques chiffres la symétrie du défaut, la nature de son nuage électronique et l'influence des atomes qui l'entourent. Reste ensuite le plus dur, à savoir le reconstruire fidèlement à partir des équations de la physique quantique.
Le problème, c'est que les méthodes de calcul existantes montraient leurs limites dès qu'on voulait simuler un défaut réaliste. D'un côté, les résultats devenaient numériquement instables sur les grandes simulations, celles qui reproduisent fidèlement l'environnement d'un vrai cristal. De l'autre, les codes disponibles avaient pris un coup de vieux, mal adaptés aux outils de calcul modernes. On avait du coup une technique puissante sur le papier, mais quasiment inutilisable pour la plupart des chercheurs sur le terrain.
QE-CONVERSE, l'outil qui change la donne pour le calcul quantique
Devant ce double verrou, une équipe rassemblant le Laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes (LAAS-CNRS) à Toulouse et l'Istituto Officina dei Materiali de Trieste italien a développé QE-CONVERSE. Ce nouveau code, entièrement repensé, s'intègre à Quantum ESPRESSO, un logiciel de référence pour le calcul quantique des matériaux, utilisé par la communauté scientifique internationale. Le pari est d'offrir un calcul du tenseur g qui tienne la route sur de grandes échelles, sans sacrifier ni la rapidité, ni la simplicité d'utilisation.
Concrètement, l'astuce tient dans une formule dite « à un seul point », plus simple que les approches précédentes. Alors que les méthodes classiques réclamaient de multiples calculs sur toute une grille de points dans l'espace réciproque (gourmands en temps et en mémoire), cette nouvelle formulation se contente d'un point unique. Elle évite ainsi des étapes de calcul auxiliaires coûteuses, tout en gagnant en stabilité numérique.
Les chercheurs ont testé leur méthode sur six défauts bien connus du silicium, du diamant et du quartz, en la comparant aux logiciels de référence QE-GIPAW et CASTEP. Verdict : la formule à un seul point converge plus régulièrement à mesure que la taille des simulations augmente, et se montre étonnamment fiable même sur le cas le plus retors du lot, une lacune chargée dans le silicium, où une version antérieure de QE-CONVERSE s'égarait, elle, de façon imprévisible à grande échelle. L'autre enseignement révélateur est que passé un certain seuil, autour du millier d'atomes, les logiciels concurrents finissent souvent par caler purement et simplement, faute de mémoire ou à la suite d'erreurs de calcul internes, tandis que QE-CONVERSE continue de tourner sans difficulté.
Microélectronique et qubits, les grands bénéficiaires de QE-CONVERSE
Détail qui compte, QE-CONVERSE n'est pas resté enfermé dans un coin de laboratoire. Le code est distribué en accès libre, ce qui veut dire que n'importe quel chercheur peut non seulement l'utiliser gratuitement, mais aussi regarder ce qu'il y a sous le capot, le corriger ou l'améliorer. Une philosophie qui n'a rien d'anecdotique dans le domaine du calcul des matériaux, en précisant que Quantum ESPRESSO, le logiciel auquel QE-CONVERSE vient s'ajouter, fonctionne déjà lui-même en open source, et sert depuis longtemps de base de travail commune à toute une communauté scientifique internationale.
Derrière ce travail, publié début juillet, on retrouve Simone Fioccola, doctorant au LAAS-CNRS, aux côtés d'Anne Hemeryck à Toulouse, ainsi que de chercheurs italiens et français à Trieste, Milan et Le Barp. Une collaboration franco-transalpine qui illustre la coopération sur la recherche moderne en science des matériaux, où les grandes avancées naissent rarement d'un seul laboratoire, mais bien du croisement des expertises. Le projet a d'ailleurs bénéficié de financements des deux côtés des Alpes, entre soutien régional en Occitanie et grand plan italien pour le calcul haute performance.
Outre la prouesse technique, en rendant cet outil accessible à tous, ses créateurs espèrent qu'il profitera à plusieurs mondes à la fois, celui de la microélectronique de pointe, celui des capteurs quantiques (ces instruments de mesure ultra-précis) et celui, plus prospectif, des qubits, ces briques de base des futurs ordinateurs quantiques. Un lien logique les unit tous les trois d'ailleurs, puisqu'un qubit peut justement naître d'un défaut atomique, choisi et maîtrisé avec précision dans un semi-conducteur. La boucle est bouclée, et ce qui ressemblait à un problème devient, entre de bonnes mains, un ingrédient de la prochaine révolution quantique.