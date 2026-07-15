Les chercheurs ont testé leur méthode sur six défauts bien connus du silicium, du diamant et du quartz, en la comparant aux logiciels de référence QE-GIPAW et CASTEP. Verdict : la formule à un seul point converge plus régulièrement à mesure que la taille des simulations augmente, et se montre étonnamment fiable même sur le cas le plus retors du lot, une lacune chargée dans le silicium, où une version antérieure de QE-CONVERSE s'égarait, elle, de façon imprévisible à grande échelle. L'autre enseignement révélateur est que passé un certain seuil, autour du millier d'atomes, les logiciels concurrents finissent souvent par caler purement et simplement, faute de mémoire ou à la suite d'erreurs de calcul internes, tandis que QE-CONVERSE continue de tourner sans difficulté.