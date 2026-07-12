« Nous prévoyons que l’année prochaine sera la pire de l’histoire du secteur du point de vue de l’offre [en DRAM] », a expliqué Kwak Noh-Jung avant d’ajouter : « La demande de nos clients continue d'augmenter, alors que nos capacités [de production] sont limitées ».

Le patron de SK Hynix a même enfoncé le clou en précisant : « Nous prévoyons toujours que la demande des clients restera supérieure à nos capacités de production même au-delà de 2030. Mais nous faisons de notre mieux pour résoudre le problème ».

En d’autres termes, l’un des principaux producteurs de DRAM nous explique que l’offre continuera d’être insuffisante, que la demande restera bien supérieure, et ce, au moins pendant encore quatre ans. Dans le même temps, Kwak Noh-Jung assure faire le maximum pour remédier à la situation.

Sur les deux premiers points, nous n’avons guère de doute, mais pour le troisième – malgré d’énormes investissements confirmés il y a peu –, le P.-D. G. de SK Hynix est moins crédible alors que ce trio de la DRAM engrange les plus importants bénéfices de son histoire.

En fin d’année dernière, Samsung indiquait d’ailleurs « privilégier une stratégie visant à maintenir notre rentabilité à long terme » et vouloir « minimiser le risque de surproduction grâce à une stratégie d'investissement qui équilibre la demande des clients et les prix ». Plus récemment encore, une class action a été lancée aux États-Unis sur fond d’entente présumée des trois géants sur les prix de la DRAM.

Très au fait de ses propres capacités de production, SK Hynix devrait être un baromètre intéressant du marché, mais l’entreprise ayant intérêt à entretenir une espèce de psychose autour des prix de la DRAM, nous sommes pris d’un doute. La demande du secteur de l’IA est-elle amenée à durer aussi longtemps ? D'autres acteurs (chinois ?) ne risquent-ils pas de brouiller les cartes ?