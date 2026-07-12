Pour aller plus loin, BeFC a besoin d'argent. Après une série A de 16 millions d'euros bouclée en 2023, la start-up est en pleine levée de fonds, entre série A et série B, à la recherche de 8 millions d'euros. Julien nous le dit, « l'idée, c'est qu'au moins sur la source d'énergie, on descende en dessous d'un euro pièce pour être totalement compétitif avec les sources d'énergie actuelles », un tarif qui vise surtout les colis et palettes à forte valeur, un envoi à un euro ne justifiant pas d'y glisser un traceur. Dernier argument, plus géopolitique cette fois, on parle ici d'une pile fabriquée à 100 % en France, quand l'Europe importe encore 90 % de ses métaux de batteries depuis l'étranger, Chine et Asie en tête. « On ne dépend pas de pays où il peut y avoir des crises géopolitiques », résume Julien Fournis, qui espère à terme ne plus vendre qu'une pile plug-and-play, prête à s'intégrer dans n'importe quel objet connecté basse consommation.