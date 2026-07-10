Volotea est dans le collimateur de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGGCRF). Réserver un vol à prix fixe, puis voir la facture grimper quelques jours avant le départ, c'était le mauvais calcul que proposait la compagnie derrière son « engagement de voyage équitable ». Elle avait pris l'habitude d'indexer le prix du billet, déjà payé, sur les variations du cours du pétrole, à la hausse comme à la baisse. Sauf qu'en pleine flambée du baril, ce système jouait presque toujours en défaveur des voyageurs. La DGCCRF y a vu une infraction au droit européen et a exigé l'arrêt immédiat de la pratique.