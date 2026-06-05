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Le pire c’est les billets d’avion. Il y’a énormément de sites qui proposent le même, pour la même compagnie. A des prix différents. Faites un test sur 2 pc ou téléphones en parallèle. Le site le moins cher et un autre standard. Et bien le prix des options (bagage, choix de place …) et même le type d’option disponible ou imposés n’est pas du tout le même. Le plus dingue que j’ai eu c’est de me retrouver à la fin à choisir le site direct de la compagnie aérienne, 200 euros moins cher par billet au final car bagage compris et choix de la place pas indispensable. La ou un autre site m’impose le choix de la place pour 30 euros et le bagage soute a 80 euros… ou impose un bagage soute a chaque passager là où sur un autre site tu peux l’ajouter après. C’est la FOIRE totale ! Un parcours du combattant. Il y’a certaines plateformes que je ne citeraient pas qui sont toujours les moins chères au début et dans les plus chères une fois que tu as fini ta « config ».